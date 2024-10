El Supremo ratifica que no amnistiará a los líderes del 1-O condenados por malversación

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Tribunal Supremo ha ratificado su decisión de no amnistiar el delito de malversación a los líderes del 1-O condenados por el procés e insiste en que hubo beneficio personal de carácter patrimonial, un supuesto que la ley excluye de forma explícita de la ley de amnistía. En concreto, la Sala de lo Penal ha rechazado los recursos de súplica del exvicepresident del Govern Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa contra la decisión del alto tribunal que consideró que la malversación estaba excluida de la amnistía y ha desestimado los presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que pedían perdonar este delito. Los condenados, que cumplen pena de inhabilitación por esta causa, pueden presentar un incidente de nulidad frente al Supremo. Tras ello, tendrán vía libre para pedir amparo en el Tribunal Constitucional.

En su resolución, la sala que dirige el juez Manuel Marchena se muestra muy crítica con la ley, que consideran que no se debe interpretar tal y como fue redactada. “Solicitar que interpretemos la ley de amnistía sin otra referencia que la que proporciona la voluntad del legislador es pedir que abdiquemos de nuestra función como jueces”, porque “no basta con la voluntad política para amnistiar un hecho”, reza el texto. Así, opina que “las leyes no pueden interpretarse como un mandato verbal dirigido por el poder político a los jueces”, sino que debe ser sometida “a una interpretación judicial”. “La imagen del juez como boca muda que debe limitar su función a proclamar consecuencias jurídicas que fluyan de la literalidad de la norma representa una imagen trasnochada, que los recurrentes presentan ahora como el ideal democrático de una justicia respetuosa con el poder legislativo”, añaden los magistrados. En cuanto a la alegación de las defensas de que la ley ha de interpretarse en el sentido más favorable al reo, responden que “no es sostenible” porque “la interpretación y aplicación de las normas excepcionales nada tienen que ver con el principio pro reo”. El texto cuenta con el voto discrepante de la magistrada progresista Anna Ferrer, que considera que “en este caso no se puede apreciarse el ánimo de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial, ni mucho menos que ese beneficio se materializara” y acusa al resto de magistrados de “moverse en el terreno de la ficción jurídica”. En esta línea, considera que el incremento del patrimonio que se señala es una “ entelequia”.

La decisión también complica el futuro de Puigdemont

La decisión tomada ayer por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo coincide con lo defendido por el juez Pablo Llarena, que también insiste en negar la amnistía a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig por malversación. El magistrado del Supremo rechazó hace un par de semanas los recursos presentados por el expresident y los exconsellers, quienes también pueden recurrir la decisión del magistrado ante la Sala de Apelaciones del alto tribunal. Si este lo rechazara Puigdemont podría presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional alegando la vulneración de sus derechos fundamentales y, posteriormente, si tampoco prosperase, tendría la opción de acudir a la Justicia Europea. Esta causa complica el regreso de los tres a Catalunya. La ley, a su vez, se encuentra en manos del Constitucional, que tendrá que decidir si es compatible con la Carta Magna, algo que podría alargarse hasta un año.Hasta la fecha, según afirmó la semana pasada el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se han beneficiado de la amnistía más de un centenar de personas. La mitad son policías que estaban siendo investigados por las cargas que hubo durante la votación del 1 de octubre de 2017, el resto son en su mayoría manifestantes.

“Actúan por encima de la democracia”

El exlíder de ERC y candidato a revalidar el cargo, Oriol Junqueras, acusó al Supremo de actuar “por encima de la democracia” al decidir no aplicar la amnistía en casos de malversación, como es el suyo. “No dejaremos de luchar desde todas las instancias para defender y ganar los derechos civiles”, aseguró. Por su parte, ERC anunció que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Acusa a los jueces de no respetar las leyes

El secretario general de Junts, Jordi Turull, criticó que los jueces “hacen todo menos aplicar la ley”, en referencia a la decisión del Supremo , y aseguró que los magistrados hacen, textualmente, de legisladores, tertulianos, agitadores políticos y justicieros. ”No esperábamos nada bueno de estos jueces de La Toga Nostra”, dijo en X.

Confía en que la norma se acabará aplicando

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, se mostró convencido de que a pesar de la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a los condenados por el 1-O, la ley “se abrirá paso” y se acabará aplicando “con normalidad”. La portavoz del PSC, Lluïsa Moret, por su parte, confió en que la resolución del tribunal “no influya” en las relaciones con los partidos independentistas.

Augura el mismo futuro para Puigdemont

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, auguró tras la decisión del Supremo que Carles Puigdemont “correrá el mismo camino” que Junqueras.