Llamada independentista a la unidad

El independentismo conmemoró ayer el séptimo aniversario del referéndum del 1 de octubre de 2017 en un momento especialmente crítico por la pérdida de la mayoría en el Parlament y la división entre los partidos. Con todo, las formaciones apelaron a la unidad para “reconstruir” una “estrategia ganadora”, y los miembros independentistas de la Mesa del Parlament suscribieron una declaración conjunta para exigir que se amnistíe a los afectados por el procés para “devolver a la política lo que es de la política”.

“Apelamos al espíritu del 1-O porque fue una victoria de la democracia, una expresión de ambición nacional y horizonte compartido”, proclamó el presidente del Parlament, Josep Rull. “En democracia, votar no es, ni puede ser nunca, ningún delito”, insistió, antes de denunciar que “el bloqueo judicial a la hora de aplicar la ley impide que dos diputados electos del Parlament, Carles Puigdemont y Lluís Puig, puedan volver del exilio y ejercer sus derechos políticos”. Puigdemont afirmó que “la victoria histórica” del 1-O “forma parte del pasado y a la vez del futuro” y sostuvo que “pueden convertir a la Generalitat en una gestoría o en un encefalograma plano, pero no pueden cambiar la historia”.El expresidente de ERC Oriol Junqueras reivindicó el referéndum, que definió como “el mayor acto de desobediencia civil de la historia contemporánea de Catalunya”, y la CUP pidió reconstruir al independentismo para impedir que los políticos se vuelvan a “echar atrás”. Por su parte, la ANC y los CDR instaron al independentismo a hallar “nuevas formas de boicot y erosión al Estado” y reclamaron a los partidos “basta de engaños y autonomismo”.Grupos y entidades independentistas organizaron actos en ciudades como Lleida y Tàrrega para conmemorar el 1-O. Además, vecinos de Alcarràs lo rememoraron pintando una línea delante del Centre Municipal Lo Casino, que sirvió como centro de votación en el municipio. Junto al lema “1-Oct. No van passar!”, el trazo simboliza la ‘barrera humana’ que formaron os vecinos para impedir que los agentes de la Guardia Civil requisaran las urnas.

Boye: “Puigdemont podrá volver en un plazo razonable de tiempo”

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, defendió ayer que el expresident podrá volver a Catalunya en un “periodo razonable de tiempo” a pesar de que el Tribunal Supremo (TS) insiste en no amnistiar el delito de malversación. “Va a ser en un periodo bastante razonable de tiempo teniendo en cuenta el desafío que tenemos, y es el de un Tribunal Supremo que se ha enrocado en el incumplimiento de la ley”, dijo en Rac1.La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, reconoció que le gustaría que la aplicación de la amnistía fuera “más rápida”, aunque afirmó que el Executiu respeta las decisiones judiciales. Mientras, el PP espera que el Tribunal Constitucional no “revise” la decisión del TS de no amnistiar la malversación. El portavoz del PP catalán, Juan Fernández, acusó al PSC de “asumir la agenda independentista” y ser “un partido soberanista más”.