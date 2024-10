Israel intercambia nuevas amenazas con Irán mientras continúan los combates en Líbano

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Los combates entre las fuerzas de la milicia chií libanesa Hizbulá y el Ejército de Israel continuaron ayer en la zona fronteriza a pesar de los llamamientos de la comunidad internacional a un cese en las hostilidades y en medio de las nuevas amenazas mutuas entre Israel e Irán, que podrían escalar la tensión y acercar a ambos países a una guerra abierta después de que Teherán lanzara la noche del martes cerca de 200 misiles contra el Estado Judío, la mayoría incerpectados por la cúpula de hierro.

El Gobierno iraní avisó a Israel de que si responde al ataque la respuesta que dará “será mucho más severa”, pues solo ha usado una pequeña parte de su capacidad de ataque. “Nuestra acción ha concluido a menos que el régimen israelí decida incitar a nuevas represalias”, dijo el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí. Mientras miles de iraníes se congregaron en las calles de Teherán para celebrar el ataque con misiles de su país contra Israel la víspera, con gritos de “muerte a Israel” y “muerte a Estados Unidos”. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió al régimen de Teherán que “cometió un gran error” con el lanzamiento de misiles y “pagará por ello”. En esta línea, el jefe del Estado Mayor de Israel, Herzi Halevi, advirtió que el país tiene la capacidad militar suficiente para atacar “cualquier punto” de Oriente Próximo. En este contexto, el presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió a Israel de que EEUU no apoyará que se ataquen instalaciones nucleares en Irán.En la frontera con el Líbano siguieron los combates entre el Ejercitó israelí y las fuerzas de Hizbulá. El Estado hebreo reconoció la muerte de al menos ocho de sus soldados durante estos enfrentamientos, los primeros fallecidos en territorio libanés desde la guerra de 2006, mientras el grupo chií aseguró haber repelido la entrada de una “fuerza de infantería” israelí que trataba de entrar a la localidad fronteriza de Oddaisseh. Las Fuerdas Armadas israelíes informaron que han empezado a movilizar tropas de infantería y unidades blindadas a las operaciones en el sur del Líbano, lo que sugieren que la operación podrían haberse extendido ya más allá de “ataques limitados”.Asimismo, los bombardeos de Israel contra zonas de Beirut y Gaza continuaron a pesar de los llamamientos de la comunidad internacional a un cese en las hostilidades, ante el temor de que el conflicto se extienda a toda la región.

Israel declara al líder de la ONU persona “non grata”

El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, anunció ayer que ha decidido declarar persona ‘non grata’ al secretario general de la ONU, António Guterres, y prohibir su entrada en el país, ya que considera que no condenó “de forma inequívoca” el ataque iraní del martes. “Quien no puede condenar de forma inequívoca el atroz ataque de Irán contra Israel no merece poner un pie en suelo israelí. Se trata de un secretario general antiisraelí que presta apoyo a terroristas, violadores y asesinos”, advirtió Katz. El martes, minutos después del fin de ataque, Guterres condenó “el crecimiento del conflicto en Oriente Medio con una escalada tras otra” y reiteró la necesidad de un alto el fuego. “Esto tiene que parar. Necesitamos absolutamente un alto el fuego”, escribió sin mencionar de forma directa a Irán. El ministro también acusó al líder de la ONU de no haber denunciado la atrocidades de Hamás durante el ataque múltiple del 7 de octubre.Guterres salió al paso de las críticas lanzadas por Israel sobre su supuesta equidistancia respecto al ataque perpetrado por Irán, y defendió que su condena al régimen iraní era “obvia” en el contexto del comunicado que hizo público tras el bombardeo. “Vuelvo a condenar enérgicamente el ataque masivo con misiles de Irán contra Israel”, señaló durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Grandes potencia, excepto EEUU, salieron también en su defensa.

Moncloa activa la evacuación de unos 350 españoles de Líbano

La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó que España tiene todo preparado para mandar hoy mismo dos aviones del Ejército del Aire en dirección a Beirut para evacuar a cerca de 350 españoles que quieren salir de Líbano tras la escalada del conflicto con Israel. La titular de Defensa detalló que la operación de evacuación está lista y que hay cerca de 350 ciudadanos españoles en Líbano, de entre los más de 1000 inscritos como residentes en el país, que han comunicado su voluntad de ser repatriados a España. El éxito de la operación dependerá, según Robles, de “la situación en los espacios aéreos” en ese país. Asimismo, El Gobierno ha decidido reducir el personal de la embajada española en Líbano “a lo estrictamente necesario” ante la situación en el país.

Los futuros de petróleo moderan su avance

Los futuros del petróleo moderaron ayer su avance tras informar Estados Unidos del aumento de los barriles de crudo en reserva y que los planes de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y demás Estados asociados se mantenían sin cambios. El crudo llevaba acumulado hasta la tarde de ayer un alza superior al 2% y otro del 6% desde que trascendiese que Irán se disponía a lanzar misiles contra Israel. El barril Brent, de referencia en Europa, contuvo su subida al 0,37%, hasta los 73,83 dólares (66,84 euros).

Explosiones cerca de la embajada de Israel

Tres personas fueron ayer detenidas en relación con dos explosiones registradas en el norte de Copenhague, cerca de la embajada de Israel y sin víctimas, informó la Policía danesa. El cuerpo no confirmó si hay una conexión entre las explosiones y la embajada. La Policía sueca confirmó también que el martes por la noche hubo un disparo contra la delegación diplomática israelí en Estocolmo. “Ninguna persona ha resultado herida y se ha abierto una investigación preliminar delito grave con armas. No hay detenidos”, informó.