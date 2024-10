Junts señala que Puigdemont no ejercerá como jefe de la oposición en el Parlament

Publicado por agencias Verificado por Creado: Actualizado:

El president del grupo de Junts per Catalunya en el Parlament, Albert Batet, ha dicho este jueves que el expresidente catalán Carles Puigdemont no ejercerá como jefe de la oposición del Gobierno de Salvador Illa en la cámara catalana. "El presidente Puigdemont y Junts no asumiremos el cargo de jefe de la oposición ni los cargos de confianza que van asociados", ha asegurado Batet en una rueda de prensa desde Waterloo (Bélgica), donde el partido se ha reunido los dos últimos días para preparar el inicio del curso y el debate de política general que se celebrará la semana que viene.

Una decisión que es "para toda la legislatura", ha señalado Albert Batet. "Nosotros no hemos venido a hacer oposición. Venimos a construir una alternativa fuerte, potente, a favor de los catalanes y las catalanas, que haga que se respete Catalunya y que evidencie que la dependencia de Madrid no es buena para los catalanes", ha afirmado el presidente del grupo parlamentario.

Esta decisión comportará también cambios internos en Junts, ha dicho Batet, de tal manera que la portavoz del grupo, Mònica Sales, asumirá tareas ejecutivas y de organización del partido. "Iniciamos, por tanto, una nueva etapa", ha añadido Batet. Sobre el debate de política general, Sales ha dicho que Junts está aún acabando de preparar las propuestas de resolución y ha apuntado a que las presentará sin contar con ERC. "Tenemos que abordar este debate de política general sabiendo quiénes somos, qué somos, qué queremos y que estas propuestas de resolución sean una definición de lo que, obviamente, es JxCAT", ha indicado Sales.