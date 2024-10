Junts exige a Illa “plantar cara” en Madrid y ERC avisa que sin 'cupo' no habrá legislatura

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Junts y ERC exigieron ayer a Salvador Illa “plantar cara” en Madrid para defender los intereses de Catalunya, así como cumplir los pactos que permitieron su investidura. Lo hicieron en la segunda jornada del debate de política general en el Parlament, en la que los partidos expusieron al president sus exigencias si quiere estabilidad. La vivienda y financiación centraron el pleno, y las menciones al procés fueron escasas.

El presidente de Junts en la Cámara, Albert Batet, reclamó a Illa que “plante cara” a Madrid para defender a Catalunya, aunque esto “incomode al PSOE”, y pidió al PSC apostar por repartir el techo de gasto en tercios: entre el Estado, las comunidades y los ayuntamientos. “Si no es capaz de defender un pequeño incremento del techo de gasto, ¿cómo será capaz de defender la financiación singular o el cumplimiento de inversiones del Estado?”, preguntó. El president reclamó a Junts hacer “política útil” desde la oposición y no “desestabilizar”.ERC se mostró tajante al advertir al líder del PSC de que “sin financiación singular no puede haber legislatura” y le reclamó “concreciones”. El presidente de los republicanos en el Parlament, Josep Maria Jové, avisó de que no puede dar su voto por sentado e, igual que Junts, le reclamó que plante cara a los barones del PSOE críticos con el pacto sobre financiación. Reclamó a los juntistas que apoyen el pacto sobre financiación, y también subrayó que la confrontación con el Estado “no se acabará hasta que se aborde de forma decidida”. Illa garantizó que su Govern “se dejará la piel” para que Catalunya tenga una financiación singular.El portavoz de los comuns, David Cid, reivindicó el peso de su partido de cara a futuras negociaciones, e instó a Illa a priorizar la mejora de Rodalies y la situación de la vivienda en vez de ampliar el aeropuerto de El Prat. Además, avisó de que la negociación presupuestaria será la primera “prueba de fuego” de la legislatura. El president respondió prometiendo medidas de control del alquiler de temporada, y auguró que se regulará “antes de finales de año”.PP y Vox cargaron contra Illa por “comprar la agenda de la extrema izquierda” y de “blindar privilegios” con el pacto fiscal sellado con ERC. Mientras, la CUP aseguró que Illa ha llegado al Govern “para evitar cualquier transformación profunda” e insistió en acusarle de proponer “las recetas sociovergentes de siempre”.La ultra Aliança Catalana acusó al president de querer “perpetuar el abuso” y el “saqueo” del Estado en Catalunya.El socialista Ferran Pedret fue el encargado de poner el broche final del pleno con un llamamiento a lograr “grandes consensos” esta legislatura. El debate de política general concluirá hoy con las votaciones de las propuestas de resolución presentadas por los partidos (ver desglose).

El Govern aprobará en el Consell Executiu del próximo martes el despliegue del plan de vivienda anunciado el martes por el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlament. La consellera de Territorio y portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, inició la ronda de contactos con representantes de las entidades municipalistas para empezar a concretar el anuncio de 50.000 pisos públicos hasta el 2030: “Nos deben ayudar y acompañar a alcanzar estos objetivos de mejora y ampliación del parque de vivienda pública”. Ayer se reunió con el presidente de la Federación de Municipios, David Bote, quien explicó que el primer paso es identificar el suelo disponible para construir los inmuebles. Bote también subrayó que las entidades municipalistas tendrán un rol de “mediador” a la hora de desplegar el plan de vivienda de Illa y harán de puente entre los ayuntamientos y el Govern.

Entretanto, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, instó al resto de comunidades a imitar las políticas de vivienda anunciadas por el jefe del Executiu. Por su parte, el expresident Carles Puigdemont ironizó sobre la promesa de Illa, y puso en entredicho que cumpla el despliegue total del plan. “Promesas Sin Cumplir (PSC)”, apuntó en sus redes sociales.

El PSC busca el aval al pacto fiscal con ERC

El PSC quiere que el Parlament inste al Govern a impulsar un nuevo modelo de financiación “singular y solidario” en el que la Generalitat gestione, recaude e inspeccione todos los impuestos, es decir, lo pactado con ERC para la investidura.

“Acciones legales” para que la amnistía se cumpla

Junts reclamará en el Parlament que el Govern “emprenda las acciones legales ante las instancias necesarias contra las autoridades judiciales que se niegan a aplicar la amnistía”. Además, propone hacer un “concierto económico” fuera de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas.

Esquerra insiste en el referéndum pactado

ERC defiende en sus propuestas de resolución reconocer el referéndum como la “mejor herramienta” para resolver el conflicto político. Reivindica la financiación singular y dimensionar la Agencia Tributaria de Catalunya para recaudar el IRPF a lo largo del 2026.

El PP pide negociar entre todos la financiación

Los populares proponen consensuar un modelo de financiación con el resto de comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Los ‘comuns’ piden aparcar el Hard Rock

Los ‘comuns’ quieren que el Govern descarte la ampliación del aeropuerto de El Prat y que “no facilite” el complejo de ocio Hard Rock. También que se recupere el decreto para regular alquileres de temporada.

La CUP insiste en regular el alquiler de temporada

Los ‘cupaires’ piden que el Parlament inste al Govern desarrollar urgentemente la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones.