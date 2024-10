El potente huracán Milton deja una senda de destrucción y al menos 10 muertos en Florida

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El extremadamente peligroso huracán Milton tocó tierra la madrugada de ayer (hora española) en Siesta Key, en la costa oeste de Florida, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora, es decir, con categoría 3, y fue avanzando por el centro del estado hasta la costa este dejando a su paso graves inundaciones por lluvias y marejada ciclónica, destrozos, centenares de miles de personas evacuadas, a cerca de tres millones de personas sin luz y al menos diez fallecidos.

El centro de Milton alcanzó esa turística zona de Florida, conocida por sus playas de aguas prístinas, sobre las 8.30 de la noche, hora del este. Momentos antes de que el poderoso ciclón tocara tierra, las autoridades de Florida dieron cuenta de al menos 19 “tornados de giro rápido” que se registraron en el centro y sur de Florida y que destrozaron más de 125 viviendas. A pesar de su potencia inicial, el poderoso ciclón fue reduciendo su fuerza a medida que avanzaba hacia el hacia el océano Atlántico, donde se adentró ya en categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 144 kilómetros por hora. A pesar del paso del huracán, el Centro Nacional de Huracanes estimó que Milton podría continuar desatando marejadas ciclónicas potencialmente mortales, lluvias torrenciales y vientos destructivos, por lo que se urgió a la población a permanecer en zonas de interior y lejos de las ventanas. De hecho, el Servicio Meteorológico de Tampa emitió una alerta por inundaciones que podrían afectar a unos dos millones de personas al estar registrando entre 15 y 30 centímetros de lluvia por hora, por lo que se espera que se produzcan inundaciones “potencialmente mortales” en arroyos, riachuelos, áreas urbanas, carreteras, calles y pasos subterráneos, según informó la cadena de televisión CNN.Hasta ayer se habían confirmado una decena de víctimas mortales. Cinco de ellas en el condado de St. Lucie, en la costa este de Florida, donde tocaron tierra “tornados de giro rápido” antes de la llegada de Milton. Tres personas más fallecieron en el condado de Volusia y otras dos muertes se registraron en St. Petersburg, en la costa oeste de Florida, donde tocó tierra Milton. No obstante, las autoridades no descartan que este número aumente cuando empiecen a evaluar los daños causados por el huracán. El gobernador de Florida, Ron DeSantis detalló que se habían desplegado 9.000 miembros de la Guardia Nacional de Florida y otros estados, y más de 50.000 trabajadores de servicios públicos, algunos venidos de California para atender las emergencias.Se estima que el ciclón dejará posibles pérdidas de seguros de hasta de 60.000 millones de dólares en Florida, un estado que apenas se recupera del huracán Helene, que impactó el pasado 26 de septiembre por el noroeste con categoría 4 y dejó una estela de devastación a través de seis estados del sureste de EEUU y más de 250 muertos, convirtiéndose en el segundo huracán más mortífero de los últimos 50 años en el territorio continental de Estados Unidos, solo por detrás del Katrina, que mató a 1.833 personas en 2005. Según los analistas de RBC Capital, se espera que las pérdidas sean comparables a las que dejó en ese mismo lugar el también poderoso huracán Ian en el año 2022.Casi 7,3 millones de floridanos residentes en quince condados habían recibido órdenes de evacuación obligatoria, una evacuación reforzada con el mensaje de que era “cuestión de vida o muerte”, como transmitió el miércoles el presidente Biden.Según la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos (NOAA), la temporada de huracanes en el Atlántico, que comenzó oficialmente el 1 de junio, podría tener una actividad “por encima” del promedio, con entre 8 y 13 huracanes, de los cuales entre 4 y 7 serían de categoría mayor.Desde que comenzó la temporada de huracanes se han formado nueve huracanes: Beryl, Debby, Ernesto, Francine, Helene, Isaac, Kirk, Lesley y ahora Milton, de los cuales Beryl y Milton alcanzaron la categoría 5, la máxima en la escala de intensidad Saffir-Simpson.

Biden pide a Trump dejar de mentir sobre huracanes

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó ayer a su predecesor en el cargo y actual candidato republicano, Donald Trump, a que abandone la desinformación sobre la respuesta del Gobierno a los huracanes Helene y Milton. “Búscate una vida, hombre. Ayuda a esta gente”, espetó Biden a Trump.

«La gente está preparada, se lo ha tomado muy en serio»

“Cada huracán es único y muy difícil de predecir, en estos casos lo mejor es resguardarse porque toda precaución es poca”. Así lo explicó en declaraciones a SEGRE el meteorólogo leridano Albert Martínez, que trabaja en The Weather Channel y que se encuentra en Florida para cubrir el paso del huracán Milton. Procedente de Miralcamp y afincado en Atlanta, Martínez ha viajado a la ciudad de Tampa, una de las más afectadas, desde donde ha podido vivir en primera persona las intensas lluvias y las fortísimas rachas de viento. “Me hospedo en un hotel a 60 millas (unos 96 kilómetros) del punto donde Milton tocó suelo en Florida. Hemos dormido poco esta noche por el ruido”, detalló, antes de añadir que en algunos puntos de la zona se registraron 300 litros de agua y las rachas de viento alcanzaron los 150 kilómetros por hora. “Esta mañana no había nadie en la calle”, afirmó Martínez, que sostuvo que “la gente aquí se lo ha tomado seriamente y está muy preparada tras el paso del huracán Helene”. Consideró que la recomendación del Gobierno de estadounidense de evacuar la zona “no es exagerada” y señaló que, en ciudades como Tampa o Miami, se obliga a que las casas estén construidas ligeramente por encima del nivel del suelo, para resguardarse de inundaciones.

Más de un millar de vuelos cancelados en Florida

Diez aeropuertos del estado de Florida permanecían ayer cerrados a causa del huracán, superando el millar de vuelos cancelados. Los aeródromos informaron de que volverán a iniciar su operatividad una vez hayan completado las evaluaciones de daños y “sea seguro” reanudar vuelos.

Multas de hasta 25.000 dólares para quien infle los precios

Mientras los habitantes de Florida comenzaban a registrar muertes y graves destrozos causados por el huracán Milton, las autoridades anunciaron multas de hasta 25.000 dólares a especuladores y la creación de una línea telefónica especial para denuncias. La decisión es producto de alertas de manipulación de precios y acaparamiento de bienes básicos que comenzaron antes de la llegada del huracán y se mantienen. En los últimos días decenas de personas han denunciado falta de combustible en las estaciones de servicio, a pesar de que las autoridades aseguran que no hay razones para la escasez de combustible. “Lo que más me preocupa son los precios de los alimentos y otros suministros. Pagamos 200 dólares por dos tanques de propano, y cinco litros de agua potable”, explicaba Kevin Trippings, residente de Tampa, que decidió quedarse en casa y no evacuar por falta de un presupuesto que le permitiera pasar varios días fuera. También se encareció el precio de los vuelos, llegando a superar los 1.000 dólares. Las autoridades federales, como la vicepresidenta Kamala Harris, pidieron a los ciudadanos que denuncien los abusos. “Explotar una crisis no solo es antiético, sino que también es ilegal”, afirmó.

Seguros por inundaciones, un problema al alza

La costa oeste de EEUU está muy sujeta a las inclemencias meteorológicas, lo que provoca que cada vez menos aseguradoras cubran las propiedades por inundaciones. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, de dominio público, juega un papel clave en la asistencia a damnificados por huracanes.

La borrasca ‘Kirk’ deja un muerto en Francia e inunda Lombardía

España se recupera de las calamitosas consecuencias del paso de una potente borrasca formada por los restos del huracán Kirk, con inundaciones y fuertes vientos que ayer barrían Francia, Bélgica e Italia y que han dejado ya un muerto, varios heridos y cuantiosos daños materiales. El país galo fue de los más afectados. Allí murió una persona en Sète, en la fachada mediterránea, y otra resultó herida muy grave por el hundimiento de barcos que se hizo a la mar a pesar de las advertencias de las autoridades. Las copiosas lluvias elevaron el riesgo de crecidas de ríos, incluido el Sena a su paso por París. En Italia hubo evacuados por inundaciones en Lombardía.