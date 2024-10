La Fiscalía apoya indultar a Junqueras después del no del Supremo a amnistiar la malversación

Publicado por agències Verificado por Creado: Actualizado:

La fiscalía ha informado a favor de conceder el indulto al expresidente de ERC Oriol Junqueras y a los otros condenados por el delito de malversación de fondos públicos, los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, que siguen cumpliendo la pena de inhabilitación que les impuso el Tribunal Supremo. La petición de indulto, presentada por un particular el pasado mes de julio, está siguiendo la tramitación habitual por el Ministerio de Justicia, que pasa por pedir la opinión de la fiscalía y del tribunal sentenciador, que se niega a aplicar la amnistía al considerar que la malversación por la cual condenó se encuentra dentro de las excepciones de la propia ley, ya que constituye un tipo de enriquecimiento personal expresamente vetado a la ley.

En su escrito a favor del indulto, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, dice que "este ministerio fiscal sostiene que los hechos objeto de enjuiciamiento, que dieron lugar a la condena por delito de malversación de Oriol Junqueras, son susceptibles de ser amnistiables porque están comprendidos dentro de los actos que entran dentro del ámbito objetivo de la ley de amnistía". Pero consciente de que "no es esta la opinión de la sala", afirma que "a la hipótesis que la opinión de esta sala adquiera firmeza y se entienda que los hechos que determinaron la condena por malversación de la sentencia no son susceptibles de ser amnistiados", procede "la concesión del indulto solicitado". "No se entiende que esta persona no puede ser amnistiada y la ley si puede ser aplicable a aquellos todavía no enjuiciados y que no han sido objeto de condena ni han empezado a cumplirla", afirma la número 2 de la carrera fiscal.

Por lo tanto, defiende que "la concesión del indulto parece pertinente al ser excesivo que se la siga cumpliendo la pena de inhabilitación, atendiendo las circunstancias en las que el delito se cometió y que otros intervinientes en los hechos que se enmarcan en el proceso independentista catalán verán extinguida de manera total su responsabilidad penal sin ser enjuiciados, al tener que proceder el archivo de las causas contra ellos iniciadas".