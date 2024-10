Fiscalía apoya que se indulte a Oriol Junqueras del delito de malversación

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La fiscalía informó ayer a favor de conceder un nuevo indulto al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y a los demás condenados por el delito de malversación de fondos públicos, los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, que siguen cumpliendo la pena de inhabilitación que les impuso el Tribunal Supremo. La petición de indulto, presentada por un particular el pasado julio, está siguiendo la tramitación habitual por el ministerio de Justicia, que pasa por pedir la opinión de la fiscalía y del tribunal sentenciador, que se niega a aplicar la amnistía al considerar que la malversación por la que les condenó se encuentra dentro de las excepciones de la propia ley, puesto que constituye un tipo de enriquecimiento personal expresamente vetado a la ley.

En su escrito a favor del indulto, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, dice que “este ministerio fiscal sostiene que los hechos objeto de enjuiciamiento, que dieron lugar a la condena por delito de malversación de Oriol Junqueras, son susceptibles de ser amnistiables porque están comprendidos dentro de los actos que entran en el ámbito objetivo de la ley de amnistía”. Pero consciente de que “no es éste el parecer de la sala”, afirma que “en la hipótesis de que el parecer de esta sala adquiera firmeza y se entienda que los hechos que determinaron la condena por malversación de la sentencia no son susceptibles de ser amnistiados”, procede “la concesión del indulto solicitado”. “no se entiende que dicha persona no puede ser amnistiada y la ley sí puede ser de aplicación a aquellos aún no enjuiciados y que no han sido objeto de condena ni han comenzado a cumplirla”, afirma la número 2 del Ministerio Público. En 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez concedió un indulto parcial a los líderes independentistas condenados por el procés que afectó a las penas de prisión, pero no a las de inhabilitación absoluta para ejercer cargo público.

Ordenan reabrir la investigación del espionaje con “Pegasus” a Boye

■ La Audiencia de Madrid ha ordenado reabrir la investigación sobre el presunto espionaje llevado a cabo con Pegasus a Gonzalo Boye, abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Estima así el recurso de apelación que presentó la defensa de Boye contra la decisión del Juzgado de Instrucción Número 49 de Madrid de archivar el procedimiento en junio de 2023.Por otro lado, el juzgado 16 de Barcelona ha enviado al Tribunal Superior de Justicia la causa de los nueve cargos de la Associació Catalana de Municipis sobre los gastos del 1-O para que decida sobre la amnistía. El juzgado argumenta que uno de los investigados es aforado, el diputado de Junts David Saldoni, que fue presidente de la ACM entre enero del 2018 y septiembre del 2019.