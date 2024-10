Rechazada la querella de Sánchez contra el juez Peinado por especular

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó ayer por unanimidad la querella por prevaricación que presentó el presidente español, Pedro Sánchez, contra el juez Juan Carlos Peinado, quien dirige la investigación contra su esposa, Begoña Gómez. El presidente denunció, mediante una querella presentada por la Abogacía del Estado en su nombre, que el juez prevaricó por obligarle a declarar en persona en Moncloa en julio, cuando la ley le habilita a hacerlo por escrito.

El TSJM criticó la postura de la Abogacía del Estado y consideró que la querella tiene un “carácter especulativo” y “obedece al intento de tergiversar” el delito de prevaricación. Uno de los jueces del tribunal, Jesús María Santos, emitió un voto particular para añadir que, a su modo de ver, la denuncia supone “un ejercicio abusivo del derecho”. Sostuvo que se debería abrir pieza separada para investigar si hubo mala fe procesal por parte de Sánchez al presentar esa querella.Fuentes del Ejecutivo español aseguraron que respetan la decisión del tribunal, aunque no comparten sus argumentos. Además, aseguraron que el auto incluye “manifestaciones inusuales e innecesarias”.Entretanto, el juez Peinado, que investiga a la mujer de Sánchez por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, ha citado como testigo el 18 de noviembre al exconsejero madrileño Juan José Güemes, a quien una directiva del Instituto de Empresa ha señalado como la persona que dio la orden de contratar a Begoña Gómez en la institución.

Feijóo ve al Gobierno “en un punto de no retorno”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que Pedro Sánchez se encuentra en un “punto de no retorno” en lo que se refiere a los casos de presunta corrupción que amenazan a su Gobierno. “Esto no ha hecho más que empezar”, aseveró tras reunirse con empresarios alemanes en Berlín. “España necesita proyectos estructurales, pero el principal proyecto que tiene el Gobierno es su supervivencia. Es evidente que España tiene un conjunto de problemas en su agenda, pero lamentablemente la agenda que más preocupa al Gobierno es la judicial”, censuró. También afirmó que el hecho de que el fiscal general del Estado esté “bajo sospecha en un banquillo ante el Tribunal Supremo” es algo que ha “roto cualquier tipo de frontera”.El portavoz del PP, Borja Sémper, afirmó que “la moción de censura hoy en España es más necesaria que nunca”, y lamentó que Junts y PNV no estén “incómodos con la corrupción”.

El líder del PSOE respalda al fiscal general y exige a Ayuso dimitir

El presidente español, Pedro Sánchez, expresó su respaldo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo le haya abierto una causa por revelar presuntamente secretos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al que se refirió como “delincuente confeso”. Así se pronunció el jueves por la noche, cuando exigió la dimisión de Ayuso y defendió que García Ortiz “hizo su trabajo”. Mientras, el consejero madrileño de Presidencia, Miguel Ángel García, señaló a Sánchez como el “presunto autor intelectual” del “delito” cometido por el fiscal general.