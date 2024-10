Israel intensifica los ataques contra Gaza tras las peticiones para acordar un alto al fuego

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, intensificó ayer su ofensiva en la Franja de Gaza, pese a los llamamientos y las presiones internacionales para acordar un alto al fuego tras la muerte del líder de Hamás y cerebro de los atentados del 7 de octubre, Yahya Sinwar. Al menos una cuarentena de personas perdieron la vida y decenas más resultaron heridas en un varios ataques por parte de la fuerzas israelís sobre los campo de refugiados de Yabalia, el más grande de la Franja, y Maghazi, la mayoría de ellos mujeres y niños. Los tanques israelís también rodearon y dispararon contra los tres principales hospitales del norte, cruciales para atender a los heridos de esta zona: el Indonesio, el Kamal Adwan y el Al Awda. “La ocupación israelí está intensificando sus ataques contra el sistema de salud en el norte de la Franja de Gaza, al sitiar y atacar directamente los tres hospitales del norte durante las últimas horas”, denunció un portavoz del ministerio de Sanidad gazatí, que confirmó la muerte de dos de los pacientes ingresados en el Indonesio “como resultado del asedio, del corte de energía y de suministros médicos”. Al menos 42.519 personas han fallecido en la Franja de Gaza víctimas de la ofensiva militar lanzada por Israel hace más de un año, en respuesta a los atentados perpetrados por Hamás el 7 de octubre y que se saldaron con unas 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados.

La ofensiva por parte de Israel continuó también en Líbano, donde su Ejército anunció una incursión sin precedentes en la zona sur, donde elementos de la 98ª División “han destruido un cuartel general” de las milicias de Hezbolá. El ataque estuvo comandado por fuerzas del Equipo de Combate de la Séptima Brigada, que también inutilizaron una sala de operaciones para puntos de observación que vigilaban ciudades libanesas. El Ejército incautó además “armas de combate, incluidos proyectiles de misiles Kornet, dispositivos explosivos y lanzacohetes”, indicó el portavoz en árabe, el coronel Avichay Adraee, en un comunicado, sin dar detalles sobre el lugar exacto de la operación.El portavoz del Ejército aprovechó para emitir una nueva alerta de desplazamiento forzado para la población del sur de Beirut, concretamente a la que vive alrededor de dos edificios del barrio de Haret Hreik, que iban a ser el objetivo de un inminente ataque israelí al entender que están ocupados por milicias de Hezbolá.

Un dron impacta cerca de la residencia privada de Netanyahu

El domicilio del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Cesarea fue objetivo la pasada madrugada de un ataque con un avión no tripulado que no dejó víctimas, según denunció la oficina del mandatario. El aparato, según las primeras investigaciones, habría partido desde Líbano, pero ningún grupo se atribuyó ayer el ataque, que coincidió con una ola masiva de cohetes lanzados por Hezbolá contra varias zonas de Israel. Un responsable del Gobierno israelí denunció que “Irán ha intentado matar al primer ministro”, en referencia a las milicias de Hezbolá, consideradas como la extensión en Líbano de la república islámica. En la misma dirección apuntó Netanyahu. “Los agentes de Irán que intentaron asesinarme a mí y a mi esposa cometieron un amargo error”, manifestó. “Esto no nos disuadirá a mí ni al Estado de Israel de continuar la guerra de resurgimiento contra nuestros enemigos”, afirmó.