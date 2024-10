Sale a la luz la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá contra Íñigo Errejón: "Cerró con pestillo para impedir que pudiera escapar"

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

La actriz y presentadora Elisa Mouliaá, que este jueves aseguró que había sido víctima de acoso sexual por parte del exdirigente de Sumar Íñigo Errejón, ha presentado ya una denuncia ante la Unidad de Atención a la Familia y la Da de la Policía Nacional. Es la primera a dar este paso aunque en las últimas horas más mujeres han expuesto a las redes sociales otras situaciones similares vividas con el exdiputado. De hecho, la periodista Cristina Fallarás ha hecho público que tiene hasta once testigos. En su denuncia, Mouliaá relata unos hechos del 2021 que podrían suponer tres delitos sexuales. Ella asegura que no consintió, que se sintió violentada y que le tuvo que recordar que "sólo sí es sí".

En su denuncia, en la cual ha tenido acceso a la ACN, la actriz relata paso a paso todo lo que le pasó el día en que conoció al político. Según su testigo, quedó finalmente en persona con Errejón después de hablar durante un año por redes sociales. Se citaron a la presentación de un libro del político y, después de tomar unas cervezas por Madrid, fueron en coche en la fiesta de una amiga de ella.

"Una vez en el interior del coche, Íñigo cambia de actitud y toma una actitud dominante indicando a la denunciante que le impondría tres reglas: La primera que no se alejara mucho esta noche, la segunda que si lo hacía no se fuera a más de veinte metros y volviera en un minuto y la tercera que aquella noche le diera un beso. La declarante se sintió violentada y cortada si bien decidió guardar silencio para ser quién era", indica la denuncia.

Mouliaá añade que al llegar al edificio donde estaba la fiesta, Errejón la cogió fuertemente de la cintura y la empezó a besar introduciéndole su lengua en el interior de la boca "dejándola sin respiración y violentamente". Ya dentro del acontecimiento, la actriz explica que el político se enfadó al verla bailar con un amigo suyo y se la llevó en una habitación de la casa.

“Hechos sin consentimiento”

"El denunciado cerró con pestillo la puerta para impedir que (ella) se pudiera escapar", agrega el texto. Allí la empezó a besar y a tocar" sobre todo en la zona "de los pechos y de los glúteos". "Todos estos hechos pasaron sin el consentimiento de la declarante", apunta el relato policial. "Acto seguido (la) empujó sobre la cama y el denunciado se sacó su miembro viril, empezando a lamer la zona de los pechos de la declarante. La denunciante dice que se sintió paralizada y que no consintió nada de lo que pasó, estuvo en aquel momento cuando le dijo que ella quería seguir en la fiesta, argumentando que su amigo se había quedado solo," afirma.

Después de este momento, la actriz explica que se marchó de la fiesta acompañada de Errejón para ir a casa del exdirigente de Sumar, Más Madrid i Podemos. No obstante, detalla que a medio camino recibió una llamada diciendo que su hija de un año tenía cuarenta de fiebre, hecho que la preocupó mucho. "Íñigo mantenía una actitud fría e impasible en lo que estaba sucediendo no interesándose de ninguna manera en el estado en que se encontraba su hija pequeña, no llegando ni a ofrecerle la posibilidad de trasladarla hasta el domicilio de los padres", apunta.

Una vez en casa de él, Mouliaá explica que Errejón intentó besarla y tocarla de nuevo mientras intentaba llevarla a su habitación. "La declarante le comentó que se estaba sintiendo muy incómoda y que además seguía preocupada por su hija, y que todo le estaba pareciendo muy violento, por lo que finalmente le acabó diciendo: 'Íñigo sólo si es sí, parece mentira que se me esté pasando eso contigo'", apunta el relato. Ante esta negativa, afirma que el exdiputado mostró "sorpresa, repulsión y decepción". El relato policial, que ya está en manos del juzgado de la plaza Castilla de la capital española, acaba con la actriz afirmando que se siente "víctima de un delito sexual".

El procedimiento de la denuncia

Tal como han indicado fuentes del Ministerio del Interior, la denuncia contra Errejón será tramitada con el mismo procedimiento policial utilizado para las denuncias de este tipo. Es decir, se abrirá una investigación policial a través de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), especializadas en la lucha contra la violencia sexual y de género.

Asimismo, desde el departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska recuerdan que ante una denuncia de este tipo la actuación de Policia pasa por la "recepción de la víctima", a la cual se da una atención especial durante la formulación de su denuncia, la "comprobación de la veracidad de los hechos" mediante diligencias de investigación y, si aparecen indicios suficientes contra el presunto autor, proceder contra él dando cuenta a la autoridad judicial.

Dimisión de Errejón

La dimisión para sorpresa del portavoz de Sumar al Congreso alegando motivos de salud "física, mental y emocional" abrió ayer un estruendo político que ha sumado las voces de sus antiguos compañeros de Podem, de los correligionarios a Sumar e, incluso, del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Aunque inicialmente Errejón argumentó que había llegado "al límite de la contradicción entre el personaje y la persona", poco después se conocieron las quejas contra él por supuesta actitud machista que su partido acabó confirmando.

De hecho, la misma Yolanda Díaz aseguró este jueves que el cofundador de Podem había dejado todos los cargos y abandonado la política como resultado del proceso de investigación iniciado para Sumar a raíz de los "testigos surgidos en redes" que denunciaban acoso sexual del hasta ahora portavoz de la formación. La líder del partido reiteró a través de las redes sociales que el "compromiso" de Sumar contra el machismo y por una sociedad feminista es "firme y sin excepciones".

La marcha de Errejón se hizo efectiva después de que la ejecutiva de su espacio aceptara de manera unánime la dimisión. Asimismo, fuentes de Sumar han apuntado en las últimas horas que la formación 'decidió abrir una investigación' cuando tuvo conocimiento de las denuncias de conductas machistas de Errejón recogidas por Fallarás. Una vez la investigación culminó, la formación pidió explicaciones al diputado, que acabó terminando y que no ha reaparecido desde entonces.