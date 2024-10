Putin no niega la presencia de militares norcoreanos en Ucrania

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, no negó ayer la presencia de tropas norcoreanas en la guerra de Ucrania y ha recordado que uno de los puntos del acuerdo que Moscú y Pyongyang refrendaron contempla la asistencia militar. “Cómo actuaremos en el marco de este artículo es asunto nuestro”, zanjó en la cumbre de los BRICS, que se clebró en Kazán.

Dicho acuerdo contiene en su artículo 4 la asistencia militar a un aliado. “Debemos celebrar negociaciones adecuadas sobre cómo aplicarlo. Estamos en contacto con nuestros amigos norcoreanos. Veamos cómo se desarrolla este proceso”, dijo.“Nunca hemos dudado en absoluto de que los dirigentes norcoreanos se tomen en serio nuestros acuerdos”, dijo Putin, quien no ha entrado a valorar las imágenes de satélite que vendrían a confirmar la presencia de estas tropas en territorio ruso. “Si hay fotografías, reflejan algo”, se limitó a decir.Acto seguido, Putin dijo que no ha sido Rusia quien ha iniciado la escalada del conflicto de Ucrania, y mencionó “el golpe de Estado de 2014” –en referencia a las protestas europeístas que derrocaron al presidente Viktor Yanukovich– y el hecho de “armar activamente” a Kyiv.Además, Putin admitió que todos los países de los BRICS, en particular China y Brasil, quieren que la guerra en Ucrania acabe cuanto antes y, preferiblemente, por la vía pacífica.Los Estados miembros de la UE aseguraron que el bloque está “profundamente alarmado” por las informaciones que apuntan que Corea del Norte está preparando tropas para intervenir en la guerra en Ucrania junto al Ejército ruso.Mientras, el secretario general de la ONU, António Guterres, recalcó la necesidad de lograr una paz justa en Ucrania; en la Franja de Gaza, donde pidió un “alto el fuegoinmediato” y en Líbano, al intervenir en la reunión d elso BRICS.La cumbre de países emergentes, liderados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, concluyó con una declaración en la que se comprometieron a trabajar en la construcción “de un nuevo orden multipolar más equitativo, justo y democrático”, oponiéndose así a la hegemonía de Estados Unidos y Occidente.