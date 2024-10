Borràs dice que deja la presidencia de Junts por “coherencia política”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Laura Borràs aseguró ayer que deja la presidencia de Junts por “lealtad” a sí misma y por “coherencia personal y política”. Lo dijo en la apertura del congreso del partido, que servirá para reorganizar la cúpula de los juntistas y en el que Carles Puigdemont opta a volver a presidir Junts en una votación que se hará mañana. El partido quiere rearmarse para confrontar la “hegemonía socialista”. Borràs hizo un balance de su presidencia y aseguró sentirse satisfecha por no haber cambiado “ni por la represión de propios y extraños ni por el mundo oscuro de la política”.

Borràs, que no llegó al congreso en Calella junto al secretario general de Junts, Jordi Turull, sino rodeada de sus afines, afirmó que ha querido ser “la presidenta de todos”. Dijo que Puigdemont “ha participado a fondo de todas las decisiones políticas” a pesar de no tener ningún cargo orgánico, y aseguró que él “es la persona que define y cohesiona Junts”. “He presidido el partido antes que él y después que él, pero nunca he querido sustituirle”, subrayó.Turull, que repetirá como secretario general, aseguró que “hoy comienza la ofensiva” para recuperar la Generalitat, y defendió que “ante un Govern sin esperanza, hace falta seguir luchando por culminar lo que empezamos”. “Si ellos quieren dormir a la nación, nosotros la despertaremos”, advirtió.El exsenador de Junts Josep Maria Cleries fue ratificado como presidente de la mesa del cónclave, y defendió que “seguimos aquí para decir que no hay normalidad ni en el Estado ni en Catalunya porque aún hay exiliados y represaliados”.El 86,8% de los afiliados de Demòcrates aprobaron confluir con Junts tras el acuerdo rubricado entre ambas formaciones.

En otro orden de cosas, la defensa de Laura Borràs solicitó al Tribunal Supremo que le aplique la ley de amnistía en la causa de la Institució de les Lletres Catalanes. La dirigente de Junts fue condenada en 2023 a cuatro años y medio de prisión y trece de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental por su gestión al frente de la entidad. El Supremo está pendiente de resolver un recurso de casación contra la sentencia.