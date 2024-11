Lleida se vuelca con voluntarios y material básico para los afectados por la DANA

Ponent se vuelca con los afectados por la tragedia en el País Valencià y ya se han puesto en marcha varias iniciativas solidarias para hacerles llegar comida y material básico, además de voluntarios que puedan ayudarles “en todo lo que sea necesario”. Así lo señaló ayer desde Paiporta el leridano David Lijarcio, fundador de la asociación policial Copland, que llegó de madrugada junto a otros seis agentes de los Mossos d’Esquadra hasta la zona cero de la tragedia.

Según explicó ayer a SEGRE, “la situación es caótica, no hay luz, y hay una cola de más de 2.000 personas esperando. Ayudaremos en todo lo que podamos”. Mientras, Albert Palacio, portavoz del sindicato Uspac, del que es presidente Lijarcio, y que también se encuentra en Paiporta explicó que “la escena recuerda a una zona de guerra después de un tsunami”. “Nos hemos tenido que subir a los coches para poder dar agua a las personas que están en los balcones, porque no pueden salir”. Los mossos voluntarios limpiaron el auditorio municipal y descargaron agua y comida para repartirlas entre los vecinos. “Aquí no hay nadie de ninguna administración, es gracias a particulares y voluntarios”, destacó.

Entrega de agua en Paiporta / Vídeo de Albert Palacio

Entretanto, cuatro leridanos se desplazarán hoy a primera hora a las zonas afectadas cerca de Picassent, donde prestarán ayuda humanitaria hasta el domingo. La iniciativa en Ponent está coordinada por Joel Guiu, miembro de la asociación juvenil Nosaltres Sols!, quien explicó que “en pocas horas hemos conseguido llenar una furgoneta con mantas, ropa, alimentos no perecederos y agua”. Los voluntarios interesados pueden ponerse en contacte con Guiu en el perfil de Instagram @joel_guiu98.

También la asociación Ovelles Negres Solidàries está llevando a cabo una recogida de material básico, como productos de limpieza e higiene, en una nave en Lleida para llevarlo mañana al País Valencià. El Lleida Esportiu también participa en esta iniciativa.

Punts de recollida de material per enviar a les protectores d'animals de València.

Asimismo, se está haciendo una recogida de productos como mantas y pienso para las protectoras de animales valencianas. Cecilia Gyurova, vecina de Lleida con una empresa de transportes en Igualada, se ofrece para llevarlo hasta las zonas afectadas.

Por otra parte, el psicólogo leridano Xavier Amat, de Orum Center, ha contactado con el Colegio de Psicólogos de Valencia para ofrecer terapia online gratuita a quien lo necesite.