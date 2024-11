Trump promete ser el protector de las mujeres “les guste a ellas o no”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Los candidatos presidenciales a la Casa Blanca, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, buscaron el miércoles el voto de los electores en uno de los estados bisagra clave para las elecciones del próximo 5 de noviembre, Wisconsin.

La aspirante demócrata pidió el voto joven en la Universidad de Wisconsin, en la ciudad de Madison, mientras que Trump se volvió a describir a sí mismo como un “protector de las mujeres”.Harris aprovechó su visita al complejo universitario para afirmar que le encanta cómo los jóvenes “están liderando la lucha para proteger nuestro planeta y nuestro futuro”. “Para vosotros esto no es un asunto político. Es vuestra experiencia vivida y yo los veo. Y veo vuestro poder”, afirmó.Por su parte, Donald Trump se presentó, tal y como hizo el mes pasado, como un “protector” de las mujeres. “Lo voy a hacer, les guste o no a las mujeres. Tengo que protegerlas. Voy a protegerlas de los migrantes que llegan. Voy a protegerlas de países extranjeros con misiles y muchas otras cosas”, afirmó el republicano en un mitin en la ciudad de Green Bay, en el citado estado.El expresidente hizo estas declaraciones subido tras presentarse en el mitin un camión de basura con un chaleco de seguridad reflectante, con el fin de responder al presidente, Joe Biden, quien recientemente dijo que “la única basura que ve flotando son sus seguidores”, en referencia a la polémica desatada por un chiste realizado por el comediante Tony Hinchcliffe en un mitin de Trump en el que calificó a Puerto Rico como una “isla de basura”.También se volvió a desligar de la responsabilidad sobre dichos comentarios: “No sé quién es. Nunca lo he visto. Escuché que hizo una declaración, pero fue una declaración que él hizo. Es un comediante ¿qué les puedo decir? No sé nada sobre él”, dijo.Mientras, el actor y exgobernador republicano de California Arnold Schwarzenegger anunció su voto por la candidata demócrata, Kamala Harris, en las elecciones de la semana entrante asegurando que “soy estadounidense antes que republicano”.