La indignación por la falta de ayuda pública contrasta con ríos de solidaridad en València

Indignación, esta palabra resume cómo se sienten miles de valencianos víctimas de la DANA porque no han recibido ayuda pública para repartir comida y agua, limpiar las calles convertidas en barrizales y buscar a los desaparecidos. Contrasta con las riadas de solidaridad de ciudadanos de a pie. El temporal se ha cobrado 211.

Los vecinos de las poblaciones más afectadas por la DANA están indignados porque miles de ellos aún no tienen electricidad o agua potable, tampoco alimentos y encontrar unos pañales o comida para los bebés es un milagro en muchos casos. Denuncian que la ayuda pública no llega, los alcaldes reclaman maquinaria pesada para sacar de las calles los coches que se amontonan devastados por las riadas, que han convertido los pueblos en verdaderos barrizales. Pero el material no llega y, además, los coches no se pueden mover si los equipos de rescate encuentran un cadáver en su interior, dado que es necesaria la intervención de un juez en el proceso. En algunos casos, han podido llegar las primeras cubas con agua para repartirla entre vecinos, pero son claramente insuficientes.

Los vecinos se afanan en intentar ayudarse unos a otros, atendiendo en especial a las personas mayores que no pueden salir de sus casas, y también en la limpieza de las calles en la medida de lo posible. Pero también cuentan con la solidaridad de ciudadanos anónimos. Ayer, grandes colas de valencianos se dirigieron por un gran puente, que llegaron prácticamente a colapsar, desde la capital hacia el barrio de La Torre, una de las pedanías afectadas por las devastadoras inundaciones de Valencia, y el barrio de San Marcelino. Muchos iban cargados con agua o alimentos, otros con material para poder participar en las labores de rescate.

El gobierno valenciano anunció anoche que restringirá el tráfico en las principales carreteras afectadas por la DANA. La medida tendrá carácter transitorio y pretende facilitar las tareas de los servicios esenciales. La norma tendrá unas cuántas excepciones. Los problemas de movilidad se mantenían ayer con más de cien carreteras dañadas y el AVE a València necesitará al menos dos semanas para normalizarse. El Ejército refuerza su contingente en la zona, y anoche se esperaba que llegaran a sumar 2.000 efectivos, con vehículos incluidos helicópteros. Defensa asegura que está dispuesta a enviar “120.000 soldados”. El último balance oficial de víctimas sitúa en 202 los fallecidos en València por la DANA, a los que hay que sumar al menos tres en Cuenca, Albacete y Málaga.

No hay cifra oficial de desaparecidos, pero en el acta de la reunión de crisis la que participaron ayer el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el presidente valenciano, Carlos Mazón, cifra en 1.900 las personas denunciadas como tal en el 112. El jueves 600 de ellas fueron localizadas. Además, asegura que hay 70 cadáveres localizados pendientes de levantamiento. El riesgo de la DANA no ha terminado. Ayer, un niño de cuatro años murió en Sot de Chera al derrumbarse un edificio junto al río y su padre ha desaparecido. A pocos kilómetros, se teme por la situación de la presa de Buseo.

Mensajes de alerta por fuertes precipitaciones en Terres de l’Ebre

Protección Civil de Catalunya envió ayer un mensaje a los vecinos de cuatro comarcas de les Terres de l’Ebre para pedir a los ciudadanos que extremen las precauciones ante el riesgo de lluvia intensa.La alerta la recibieron en torno a las dos de la tarde en Montsià, Terra Alta, Ribera d’Ebre y Baix Ebre. El Meteocat alertó de lluvias fuertes durante la madrugada de ayer a hoy en el Ebre y el litoral catalán, por eso los trenes en Tarragona seguirán afectados hoy en las líneas R14, R15 y R17. La DANA va perdiendo intensidad, pero seguirá dejando precipitaciones que serán fuertes o persistentes al menos hasta el sábado en varias zonas de la península y Baleares y sólo mañana se iniciará una transición hacia un tiempo más estable.