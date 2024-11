Unos 75 millones de personas han votado ya en las elecciones de EEUU

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Más de 75 millones de personas ya habían emitido su voto hasta el sábado en las elecciones de Estados Unidos, lo que representa más del 48% del número total emitido en las elecciones presidenciales de 2020, cuando votaron 154,6 millones de estadounidenses. En el caso del voto anticipado en persona, el nivel de participación supera ya, a dos días de la jornada electoral del 5 de noviembre, el total de votos depositados de este modo en las elecciones de 2020 y muestra cómo la manera de votar de los estadounidenses está cambiando.

Por su parte, los candidatos demócrata y republicano a la Casa Blanca, Kamala Harris y Donald Trump, se enfrentan a los días inmediatamente previos a las elecciones de mañana martes en situación de empate técnico a nivel nacional pero con cierta ventaja para el magnate en estados en disputa. La media nacional de encuestas de RealClearPolitics colocaba ayer a Harris y a Trump con un 48,4% de voto para el candidato republicano frente a un 48,1 para su rival demócrata. En los estados en disputa, Trump mantenía su ventaja en Arizona, Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. Harris ganaba en Wisconsin y Michigan. Una nueva encuesta de NBC News reveló ayer que Harris y Trump están empatados con un 49% cada uno. No obstante, la última encuesta nacional de ABC News/Ipsos mostraba que la vicepresidenta Harris tenía una estrecha ventaja sobre el magnate republicano, con un 49% frente a un 46% de apoyo a Trump. Y sondeos nacionales de CNN Poll of Polls revelaron que el 48% de los votantes en todo el país respaldan a Harris y el 47% apoyan a Trump.Por otra parte, tras una de las campañas más violentas de la historia, los 50 estados del país refuerzan los centros de votación para garantizar que las elecciones tienen lugar de forma segura y sin episodios de violencia. Centenares de equipos de seguridad, drones, francotiradores, cristales y chalecos antibalas y hasta un botón del pánico conectado con el número de emergencias se encargarán de velar por el correcto desarrollo de la jornada electoral.

Trump, “a tiros” contra las noticias falsas

Donald Trump afirmó ayer en un mitin en Pensilvania que no le importaría que “se abrieran paso a tiros contra las noticias falsas” hasta llegar a él. “Todo lo que tenemos allí son noticias falsas”, exclamó mientras señalaba a los medios de comunicación presentes en el acto. “Para llegar a mí habría que abrirse paso a tiros a través de las noticias falsas y no me importaría. No me importa”, añadió.

Harris anuncia que votó por correo en California

Kamala Harris compareció ayer ante la prensa para informar de que ya ha remitido su voto por correo a California, donde está registrada. “Mi voto está de camino hacia California y voy a confiar en el sistema, en que llegará”, añadió. La campaña de la vicepresidenta anunció que en el mitin final de hoy en Filadelfia participarán Lady Gaga y la periodista Oprah Winfrey, entre otras figuras.