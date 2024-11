Cancelados 153 vuelos en El Prat y cortes en la autovía C-32 y en la AP-7

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Las lluvias que cayeron la noche del domingo al lunes en Tarragona y en Barcelona hasta ayer a primera hora de la tarde, con registros de hasta 115 litros por metro cuadrado, dejaron el sureste de Catalunya sin trenes de cercanías, con cortes en la alta velocidad, vuelos cancelados, clases suspendidas y carreteras inundadas, pero sin causar daños personales.

Las comarcas de la Terra Alta, Ribera d’Ebre, Baix Ebre, Montsià, Baix Penedès, Priorat, Alt Camp y Baix Camp estaban en alerta roja desde el domingo, lo que motivó la suspensión de clases, visitas sanitarias no urgentes y juicios, a la vez que se pidió a los trabajadores que se quedaran en casa. Las lluvias dejaron 100 litros en Tarragona, provocando que algunos de los barrios de la capital y municipios del Alt Camp se inundaran. El temporal se trasladó por la mañana hacia Barcelona, donde los vecinos de las comarcas del Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental, y también de la Selva (Girona), recibieron avisos a su móviles instándoles a evitar desplazamientos hasta las 14.00 horas.

Las restricciones a la movilidad hicieron que el complejo petroquímico de Tarragona mostrara ayer por la mañana una imagen insólita, funcionando al mínimo.

En dos horas las precipitaciones dejaron 131 litros y anegaron carreteras, calles y bajos en el Baix Llobregat y el aeropuerto de El Prat, donde se acumuló agua en la pista y en varias terminales, lo que obligó a cancelar 153 vuelos y a desviar 18. Por su parte, Renfe suspendió hasta media tarde de ayer la circulación de toda la red de cercanías, excepto la RL3, y la alta velocidad entre Barcelona y Tarragona (ver página 3). La movilidad por carretera se vio afectada con media docena de vías cortadas, entre ellas la autovía C-32 a su paso por Castelldefels, donde las lluvias dejaron atrapados a varios vehículos que quedaron flotando en el agua, y la AP-7 entre Altafulla y L’Aldea, con restricciones que provocaron colas kilométricas.Mientras, las crecidas de varios ríos obligaron a la Agència Catalana de l’Aigua a emitir una alerta por posible desbordamiento en las cuencas del Francolí, Besòs y Llobregat. A diferencia de las comarcas de Tarragona, en las de Barcelona no se suspendieron las clases, pero Protección Civil pidió a los padres de los alumnos en las zonas afectadas que no fueran a recogerlos al colegio, dado que eran espacios seguros. Donde sí se suspendieron clases fue en todas las universidades del área metropolitana para evitar desplazamientos a estudiantes y profesores. Hacia el mediodía, el temporal amainó en Barcelona y se movió hacia el noreste, por lo que la Generalitat pidió extremar la precaución a los vecinos de La Selva y el Maresme. Desde la medianoche del domingo hasta ayer a las 14.00 horas los Bomberos efectuaron 885 actuaciones. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, dio ayer por la tarde “superada” la DANA en Catalunya, pero pidió precaución ante las lluvias que a última hora caían en algunos puntos. Anunció que todos los municipios deberán tener planes de protección vigentes y actualizados, para lo que les facilitarán ayuda, y dijo que revisarán las actividades en todas las zonas inundables y que lo harán de forma estricta. “Lo que no hagamos hoy lo podemos pagar caro mañana”, remarcó Illa.

Rescatan de un tejado a una familia con 2 bebés

El jefe de los Bombers de la Generalitat, David Borrell, destacó ayer que entre las operaciones de rescate por inundaciones que hicieron hubo el de una familia con dos bebés que tuvieron que ser evacuados de un balcón y que tenían 1,5 metros de agua dentro de casa. Otra actuación notable fue la evacuación en barca de una persona que necesitaba un tratamiento médico, así como el rescate de un hombre que se había quedado atrapado en su coche en una zona inundada del Baix Llobregat. Por otro lado, en la Mòra, en la provincia de Tarragona, los Bombers evacuaron a dos familias de sus viviendas, que estaban anegadas. vallès oriental

Avisos por la crecida de caudales en ríos y rieras

La Agència Catalana de l’Aigua (ACA) activó ayer al mediodía un aviso por crecimiento súbito de los caudales de los ríos y rieras de la comarca del Vallès Oriental, así como avisos de fuerte caudal del río Llobregat, que llegó a superar los 659 metros cúbicos por segundo. A su vez, también pidió evitar los cauces del río Francolí en Tarragona por su alto caudal. El ACA pidió máxima precaución a la ciudadanía y evitar las riberas y zonas inundables. Finalmente, el ente autonómico desactivó la alerta de crecida a media tarde. Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Ebro avisó de posibles crecidas “en ríos menores” tanto en el tramo final del río Ebro como en la comarca valenciana de Els Ports.

Barcelona abre cien camas para ‘sin techo’

El ayuntamiento de Barcelona abrió ayer un centenar de camas del Centre d’Acollida d’Emergències para atender a personas sin techo afectadas por las lluvias y que pudieran pasar la noche a cubierto. El recurso está gestionado por la Creu Roja y tiene capacidad para 20 mujeres y 80 hombres. Los usuarios son derivados por el Servei d’Atenció Social al Sensellarisme a l’Espai Públic.

Huelga estudiantil por las víctimas de la DANA

El Sindicat d’Estudiants hizo ayer un llamamiento a ir a la huelga el próximo día 12 en solidaridad con los afectados por la DANA. En Valencia piden no ir a clase desde hoy hasta el día en que se ha convocado el paro.