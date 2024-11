Estados Unidos llega a su gran día electoral sin tener un vencedor claro en el horizonte

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Los ciudadanos estadounidenses están llamados hoy a las urnas para determinar el futuro político del país durante los próximos cuatro años. La vicepresidenta, Kamala Harris, aspira a prolongar el Gobierno demócrata ante un Donald Trump que busca hacer historia volviendo a la Casa Blanca cuatro años después, en un contexto en el que las encuestas evitan dar por sentada la victoria de alguna de las dos candidaturas.

Aunque el proceso como tal lleva semanas en marcha habida cuenta de que los ciudadanos ya han podido votar por correo e incluso de manera presencial, hoy martes será el gran día. Cuando cierren los colegios electorales –la mayoría lo harán entre la 1.00 y las 6.00 horas peninsular del miércoles–, comenzará un goteo de proyecciones y resultados a partir del cual conocer al futuro inquilino de la Casa Blanca.La media nacional de encuestas de RealClearPolitics apunta que en los estados clave en disputa, Trump mantiene su ventaja en Arizona, Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia, mientras que Harris parte por delante en Wisconsin y Michigan.El contador de cada candidato irá subiendo a lo largo de la noche y una vez que uno de ellos alcance los 270 electores necesarios, más de la mitad de los integrantes del Colegio Electoral, se le proclamará de facto vencedor. La tradición marca entonces una sucesión de discursos de victoria y derrota, si bien Trump hace cuatro años se negó a reconocer públicamente el triunfo del actual presidente, Joe Biden.La Casa Blanca no es lo único que está en juego, ya que la Cámara de Representantes, controlada actualmente por los republicanos, se renovará totalmente, y en el Senado, con dominio demócrata, se ponen en juego una tercera parte de los escaños. Controlar el Legislativo o al menos una de las dos Cámaras es imprescindible para que un presidente pueda tener margen de maniobra política, tanto simbólica como práctica.Pase lo que pase hoy, no habrá un recambio inmediato en el Despacho Oval. El sistema político de EEUU viene marcado por una mezcla de leyes y tradiciones que arranca con la celebración de las elecciones el primer martes después del primer lunes de noviembre y concluye el 20 de enero del año siguiente ante el Capitolio con la investidura formal del próximo presidente o presidenta.Quien pronuncie el discurso triunfante como presidente número 47 de la historia de EEUU tendrá que lidiar con una economía aparentemente en auge, pero también de la inmigración, tema “fetiche” del candidato republicano, y del aborto, entre otras materias.

Escaso margen para Harris sobre Trump, según las encuestas

Según el promedio de encuestas electorales que actualiza periódicamente el The New York Times, Kamala Harris aventaja a Donald Trump en apenas un punto porcentual del voto nacional: a pocas horas de las elecciones, la candidata demócrata obtendría el 49% de los votos, mientras que el expresidente republicano obtendría el 48% del escrutinio a nivel nacional. Los expertos no recuerdan una campaña tan igualada, especialmente en los estados claves que pueden decantar la balanza para demócratas o republicanos. También los candidatos de los third parties (terceros partidos) o minoritarios podrían jugar un papel clave en estos comicios.

Musk alega que la recompensa a votantes no es una lotería

La defensa del milmillonario Elon Musk, investigado por los sorteos de un millón de dólares (unos 919.000 euros) entre los votantes registrados para fomentar la participación en las elecciones presidenciales estadounidenses de hoy, alegó ayer ante un tribunal de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, que en realidad no se trata de una lotería, sino que es una retribución para “portavoces” elegidos, aunque el propio Musk anunció que el dinero se asignaría “aleatoriamente”. La Fiscalía investiga si se trata de una lotería y como tal debe someterse a la normativa aplicable. A nivel federal, el departamento de Justicia considera que constituir una violación de las leyes electorales.