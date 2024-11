Las primeras inspecciones en el gran parking de Bonaire, sin víctimas

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La Policía Nacional no halló ayer ninguna víctima mortal tras haber inspeccionado los primeros 50 vehículos aparcados en el garaje del centro comercial Bonaire, en la localidad valenciana de Aldaia, arrasada por la DANA. Los equipos de rescate prosiguen en la búsqueda de desaparecidos por el desastre, que ya se ha cobrado la vida de 214 personas en la comunidad, según el ministerio del Interio. La Guardia Civil ha hallado en los últimos días al menos tres cadáveres en playas de València, que habrían sido arrastrados por las fuertes corrientes.

El portavoz de la Policía Nacional, Ricardo Gutiérrez, explicó que los trabajos de rescate en el aparcamiento de Bonaire, que se llevan a cabo junto a personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y bomberos, se emplean cuatro drones. “Con ellos tenemos la capacidad de introducirlos en el interior del garaje y tener una primera imagen visual de cómo es la situación, para facilitar el trabajo a los servicios de emergencias”.Durante este pasado fin de semana, la UME ha estado extrayendo agua de ese aparcamiento subterráneo, que se teme que sea uno de los lugares en los que podría haber más fallecidos. Las labores allí son especialmente sensibles, ya que el centro comercial cuenta con unas 1.800 plazas de garaje subterráneas.

La AEMET da por finalizada la crisis meteorológica tras el paso de la DANA por la Comunitat Valenciana

Del mismo modo, los bomberos que achican agua en el aparcamiento público de Sedavía, que también quedó inundado por la DANA, confían en no encontrar fallecidos en su interior. Aseguraron que no han hallado cadáveres en el primer sótano del parking del centro comercial MN4, en Alfafar.El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó la cifra de fallecidos por la DANA en el Estado a 217, de los cuales 214 son en la Comunitat Valenciana. Aseguró que no pueden dar un número “fiable” de desaparecidos, y dijo que se está llevando a cabo una búsqueda “permanente”. El jefe de la UME, Javier Marcos, informó de que hay prevista una morgue con capacidad para albergar a hasta 400 fallecidos por el paso de la DANA por la Comunitat Valenciana. Hasta 7.800 militares trabajan ya sobre el terreno en 69 municipios en tareas de limpieza o búsqueda de desaparecidos, según se informó tras la reunión del Comité de Crisis presidido por el rey.

Mientras, el número de voluntarios que ayer acudieron a los municipios afectados a ayudar en las tareas de limpieza se ha reducido notablemente, coincidiendo con la vuelta al trabajo tras el puente del 1 de noviembre. La alcaldesa de València, María José Catalá, explicó que la ciudad retomará “previsiblemente” hoy la actividad en centros educativos, salvo que haya nuevas restricciones o alertas.Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) dio por finalizada la crisis meteorológica tras el paso de la DANA por la Comunitat Valenciana.Entretanto, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias advirtió que en las próximas cuatro semanas pueden surgir entre los afectados las primeras oleadas de enfermedades infecciosas, siendo especialmente preocupantes las enfermedades diarreicas, la leptospirosis y el tétanos.

Situación desesperada pese a la ayuda que llega

Los vecinos de las ciudades más afectadas por la DANA se siguen sintiendo desamparados y muchos se quejan de carencias tan básicas como los alimentos de primera necesidad. Afirman que el apoyo a los ancianos de estos municipios, muchos de los cuales no pueden salir de casa por problemas de movilidad y ante las calles embarradas, solo llega de los vecinos. Además, faltan también productos de aseo personal y de limpieza para poder intentar que las viviendas vuelvan a ser habitables. Otra de las grandes carencias es la de medicinas porque, denuncian, junto a todos los comercios también han quedado arrasadas las farmacias.

Trabajo anuncia un “escudo laboral”

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció ayer un “escudo laboral” que tendrá efectos desde el 29 de octubre, el día que la DANA devastó la provincia de Valencia, para que “no caiga ni una empresa ni un trabajador”. Incluye medidas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), sin periodo de carencia, que no consumen desempleo y con obligación de las empresas de mantener el empleo, y restablecer el plan que se aplicó en la pandemia para garantizar los derechos de conciliación en la Comunitat Valenciana.

El BBVA dona cuatro millones para afectados

El banco BBVA acordó ayer una donación de cuatro millones a Cruz Roja para atender a los afectados por la DANA. Además, la Fundación Amancio Ortega ha puesto a disposición de los Servicios Sociales de los ayuntamientos afectados un fondo dotado con 100 millones para el apoyo a los ciudadanos.