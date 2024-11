Mas ve la “resistencia pacífica” como la vía para lograr la independencia

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El sábado se cumplirá una década desde la consulta del 9-N de 2014, durante el Govern del entonces president Artur Mas, que en una entrevista en la ACN recordó el proceso con “orgullo” y apuntó que uno de los caminos que ve para avanzar hacia la independencia implica forzar el cambio del status quo a través de la resistencia pacífica. “La resistencia pacífica puede provocar un colapso operativo del Estado”, apuntó. Sin embargo, Mas consideró que ahora no existen las “condiciones” para hacerlo, avisando de que habría que asumir consecuencias que no serían “nada fáciles ni agradables”, en los ámbitos económico, social, de orden público y también personales. Con todo, el expresident defiende que Catalunya ya ha superado el derecho a decidir, porque ya votó el 9-N y el 1-O, aunque nunca se han aplicado los resultados. Mas, president el 9-N, recuerda que prácticamente votaron las mismas personas en aquella consulta que en el referéndum del 2017: unos 2,3 millones de catalanes. Para el exjefe del Executiu, “la gran diferencia” fue que, durante el 1-O, el Estado decidió que no volverían a repetirse las imágenes del 9-N, con la gente votando sin problemas. Asimismo, Mas cree que “el éxito” del 2014 llevó al Estado a la conclusión de que impediría “por cualquier medio” que la ciudadanía catalana volviera a votar.

Por su parte, la exvicepresidenta de ese Govern, Joana Ortega, destacó que, 10 años después, nadie ha podido cuestionar el resultado del procés. Además, consideró que el 9-N sirvió para situar las “bases” del referéndum de 2017, aunque recordó que en 2014 no se buscó la “confrontación” con el Estado: “Fuimos esquivando las dificultades para intentar adaptarnos a las normas”, afirmó.