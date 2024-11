Arrestan a un joven y buscan a otro por violar a una sintecho en Girona

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado 29 de octubre a un joven de 18 años por presuntamente haber violado a una mujer sintecho junto a otro joven en el marco de las Fires de Sant Narcís de Girona. La Policía catalana investiga el caso y busca a un segundo agresor, que por el momento no ha sido identificado. La supuesta violación tuvo lugar sobre la una y media de la madrugada del 25 de octubre en la zona de Fontajau, en la capital gerundense. La víctima denunció ante la Policía catalana que los supuestos agresores la asaltaron y forzaron a mantener relaciones sexuales.

Cuatro días después, los Mossos lograron identificar y arrestar a uno de los presuntos autores de la agresión. El joven, de 18 años y que cerece antecedentes, pasó a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Girona, que decidió dejarle en libertad con medidas cautelares a pesar de que la víctima le señaló como uno de sus agresores en una rueda de reconocimiento. El investigado tiene una orden de alejamiento de 100 metros de la víctima y el juez le ha prohibido también poder comunicarse con ella.Los Mossos intentan averiguar más detalles sobre el caso y buscan al otro implicado en la presunta agresión sexual.Paralelamente, la Policía Municipal de Girona ha arrestado a un feriante acusado de hacer tocamientos a una joven en el recinto ferial de la Devesa. Los hechos ocurrieron el domingo, último día de las fiestas de Sant Narcís, y los agentes arrestaron al acusado en la misma zona de las atracciones. No se descarta que pueda haber más víctimas.

En otro orden de cosas, la Audiencia de Girona condenó ayer a dos años de prisión a un hombre por violar a una amiga mientras dormía afectada por el alcohol en Bescanó el 4 de marzo de 2022. El acusado se enfrentaba inicialmente a 7 años de cárcel, pero al reconocer los hechos y consignar 5.000 euros para hacer frente a la indemnización, la Fiscalía, la acusación particular y la defensa pactaron rebajarle la pena aplicándole atenuantes de reparación del daño y de embriaguez. No tendrá que entrar en prisión porque no tiene antecedentes.