Las aseguradoras que dan servicio a Muface dejan desierto el concurso

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Ninguna aseguradora se ha postulado para ofrecer cobertura sanitaria a los funcionarios a través de Muface durante los próximos dos años, ni siquiera alguna de las tres que hasta ahora daban cobertura, Asisa, DKV y Adeslas. Ayer terminó el plazo para presentarse al nuevo concurso público de Muface para los años 2025 y 2026, y la propia entidad pública comunicó que la licitación ha quedado desierta. De esta forma, la Sanidad pública estaría obligada a integrar en su sistema a los 1,5 millones de personas, entre funcionarios y familiares, que son atendidos a través de este concierto: el 65% son docentes de primaria, secundaria y universitarios y un 17% pertenece a algunos cuerpos de la Administración General del Estado.

En este escenario, el Gobierno ya ha anunciado que hará una nueva licitación del servicio, y Muface ha asegurado que los funcionarios y beneficiarios seguirán recibiendo “las mismas prestaciones sanitarias y sociales que en la actualidad”.Para el concierto de los años 2025 y 2026 se propuso incrementar la cuantía total de la contratación a 1.337,05 millones de euros en 2025 y 1.344,55 millones en 2026, lo que suponía un incremento en la prima del 17,12%, la mayor de la historia. Sin embargo, las aseguradoras exigen un aumento del 38% para que la prestación del servicio no sea deficitaria.Los contratos que no han quedado desiertos son los que prevé la cobertura sanitaria al Instituto Social de las Fuerzas Armadas, con cerca de 560.000 funcionarios y sus beneficiarios, y para la Mutualidad General Judicial, que atiende a cerca de 92.000 funcionarios del ámbito judicial y sus familiares. Asisa y Adeslas sí que se han presentado a estas licitaciones.La dirección general de Muface ha convocado a los sindicatos a una reunión urgente mañana. Mientras, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios acusó al Gobierno central de poner en riesgo la asistencia sanitaria de sus funcionarios y exigió la continuidad del modelo. Por su parte, el ministerio de Sanidad está analizando el impacto que podría tener para el Sistema Nacional de Salud la absorción de 1,5 millones de funcionarios si no se logra mantener el modelo Muface.