Miles de valencianos claman en la calle para que Carlos Mazón dimita por su “negligencia”

Miles de personas salieron ayer a la calle en varias ciudades de la Comunitat Valenciana y del resto del Estado exigiendo la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión que su Ejecutivo ha hecho de la dana desde el primer momento.

En València, la ciudadanía salió a la calle bajo el lema Mazón dimisión, que acompañaba a la pancarta de la cabecera con una imagen boca abajo del presidente. Inicialmente, la manifestación había sido planteada como una marcha silenciosa por respeto a la víctimas mortales del terrible temporal que ha asolado gran parte de la provincia. Aún así, se escucharon numerosos gritos exigiendo la dimisión del presidente valenciano.Durante la protesta, la policía antidisturbios cargó contra algunos manifestantes que previamente habían lanzado bengalas contra el balcón del ayuntamiento de la capital valenciana.El PP valenciano cree que la manifestación convocada en València y las principales localidades de la comunidad autónoma estaban “politizadas” por entidades catalanistas.Entretanto, la cifra de fallecidos por la consecuencias de la dana se mantiene en 222 en el Estado, 214 de ellos en la Comunitat Valenciana, siete en Castilla-La Mancha y una en Andalucía, mientras que las personas rescatadas ascienden a un total de 36.721, 64 en las últimas 24 horas, según la última actualización del Gobierno central. Desde Moncloa también informaron que se han practicado hasta el momento 219 autopsias, de las cuales ocho personas fallecieron “por causas no relacionadas con la dana”. Así, al menos 183 cuerpos ya han sido identificados, de modo que 128 restos mortales fueron entregados a sus familiares. Por otra parte, el número de detenidos por saqueos ha ascendido a 310 y, en este caso, 57 se han practicado en las últimas 24 horas. Mientras, Agroseguro, a la vista del área afectada por la dana en València, estima que habría provocado daños en una superficie de unas 25.500 hectáreas de cultivo asegurado repartidas en alrededor de 50.000 parcelas.

El presidente valenciano se enfrenta ahora a la ministra Teresa Ribera

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, afirmó ayer que las responsabilidades políticas por la dana “tocarán en su momento”, tras ser preguntado por si mantendrá en el cargo a la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, pues ahora hay que seguir limpiando calles, ayudando a la gente y atendiendo los riesgos sanitarios. Ahora se trata, dijo, “de reconstruir”.Según afirmó a los periodistas, no quiere entrar en polémicas con nadie pero si alguien dice que estuvo llamándole toda la tarde, en referencia a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y él no tiene llamadas o mensajes de esa persona hasta las ocho de la tarde de ese 29 de octubre, no tiene “más remedio que salir” a contestar.La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aseguró que la tarde de la dana le costó “hasta cuatro llamadas” localizar al presidente de la Generalitat Valenciana.El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió el sistema de alerta móvil ES-Alert, señalando que fue puesto a disposición de las comunidades autónomas en 2022 con el protocolo consensuado. Rechazó las críticas de la Generalitat Valenciana sobre la “provisionalidad” del sistema, explicando que este ya ha sido usado en más de 50 ocasiones. En cuanto a las acusaciones de falta de comunicación entre el presidente valenciano, Carlos Mazón, y la ministra Ribera, Marlaska destacó que el Gobierno central está centrado en la reconstrucción y que “habrá tiempo para hablar de responsabilidades”. Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que el Ejército estará “el tiempo que sea necesario” en la provincia de València y subrayó que lo importante no es tanto la cantidad de efectivos, sino la coordinación y la maquinaria de la que dispongan.Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, afirmó que el actual “no es el momento de analizar responsabilidades” sobre la gestión de Carlos Mazón y cargó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra Ribera por esta catástrofe.