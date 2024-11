Piden retirar el pasaporte a Begoña Gómez, que prevé asistir al G-20

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La defensa de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha presentado un escrito en el que informa al juez instructor que no podrá asistir a la citación del próximo 18 de noviembre, dado que prevé acompañar a su marido a la cumbre del G-20 en Brasil. Las acusaciones personadas en la causa en la que se investiga a la mujer del presidente español han pedido al juez que no acepte su petición y que, si insiste en no ir, se le retire el pasaporte o, subsidiariamente, se adelante la fecha de la citación. Aseguran que Gómez no tiene “ningún estatus especial” que indique que no se puede abstener de la cita internacional y defendieron que “debería dar prioridad absoluta a la citación judicial frente a cualquier actividad personal o profesional”.