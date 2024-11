Mata a tiros a un hombre en una terraza de un bar en Montgat

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte de un hombre que fue tiroteado ayer cuando estaba sentado en una terraza de un bar de la localidad barcelonesa de Montgat, y, aunque la policía catalana no descarta ninguna hipótesis, todo apunta a que podría tratarse de un asunto relacionado con drogas.

Los hechos ocurrieron sobre las nueve de la mañana, cuando la víctima, que se encontraba sentado en una terraza después de dejar a su hijo en el colegio, a pocos metros de la escena del crimen, recibió un disparo en la nuca por parte de un individuo que habría huido en una moto. La División de Investigación Criminal de Granollers abrió una investigación para esclarecer los hechos e inició la búsqueda del autor u autores, porque no se descarta que fueran más de uno. El fallecido era un miembro histórico de la estiba en el Puerto de Barcelona, aunque hacía más de una década que no trabajaba allí, y, aunque todo apunta a un ajuste de cuentas, no constaban contra él sentencias previas por tráfico de drogas.