Mazón admite “fallos”, rechaza la autocrítica y culpa a Madrid de alertar tarde de la dana

El president valenciano, Carlos Mazón, reafirmó ayer su voluntad de seguir al frente de la Generalitat tras la tragedia de la dana, que ha causado al menos 217 muertes en la región, y culpó al Gobierno central por la “información tardía” e “insuficiente”. Así se pronunció en una comparecencia en las Corts Valencianes para dar cuenta de su gestión del temporal, en la que, lejos de anunciar ceses en su Govern, avanzó dos nuevas consellerias para la recuperación de las zonas afectadas.

En una intervención leída de más de dos horas, Mazón hizo poca autocrítica y, tras reconocer que no estaban preparados para un “fenómeno excepcional que superó las previsiones”, censuró que “faltó información y coordinación”. Hizo balance de los avisos que su equipo recibió y acusó a la Confederación Hidrográfica el Júcar (CHJ), que depende del ministerio de Transición Ecológica, de dar informaciones “fragmentadas, inexactas y tardías”.

Insistió en que el día de la dana hubo un “apagón informativo” por parte de la CHJ respecto a la crecida del barranco del Poio, y remarcó que el organismo estatal sí informó sobre la situación de la presa de Forata y “por ese motivo y no otro” se envió la alerta masiva a la población a las 20.11 horas. “Se hizo lo mejor que se pudo en la situación en que se estaba, con la información de que se disponía y con los recursos con los que se contaban, que es evidente que no fue suficiente”, dijo, antes de anunciar la apertura de una comisión de investigación en el parlamento autonómico. Igualmente, reclamó que se abra otra en el Congreso para indagar en los errores en la gestión.

“No voy a negar fallos”, señaló, antes de añadir que el día de la tragedia “no modificó su agenda” porque “estaba al tanto” de lo que iba ocurriendo. “Mantuve mi agenda siendo consciente de la situación. No fue necesario que nadie me pusiese al día ni tampoco retrasé ninguna decisión”, dijo. El día de la dana, Mazón estuvo comiendo con la periodista Maribel Vilaplana, a quien habría ofrecido dirigir la televisión À Punt, y llegó dos horas tarde a la reunión de emergencias.

Mazón no anunció ningún cese en su gobierno, a pesar de que fuentes del Consell habían previsto que lo haría. En su lugar, anunció la creación de dos consellerias para hacer frente a futuras catástrofes, si bien no avanzó los nombres de las personas que ocuparán estos cargos. Uno de estos departamentos incluye una vicepresidencia. También afirmó que no optará a la reelección como president si es incapaz de “liderar la recuperación que València necesita”.

También subrayó que su Govern ha puesto en marcha un plan con 136 medidas para la recuperación de las zonas afectadas, y volvió a reclamar a Moncloa 31.000 millones de euros para hacer frente a los daños.

En un pleno muy tenso marcado por las peticiones de dimisión por parte de la oposición, el president acusó a la izquierda de actuar basándose en “el cálculo político”. Defendió que cuando él estaba en la oposición “jamás usó los 10.500 muertos de la pandemia” contra el anterior Govern, y se presentó como víctima al criticar la “normalización” de la “manipulación”.

La Comisión Europea aclaró ayer que España presentó en 2023 la revisión del plan hidrológico de cuenca del río Júcar y de su correspondiente plan de gestión de riesgo de inundaciones, tras las críticas del PP a la gestión de la dana por parte del Gobierno central.

Así lo señalaron fuentes del Ejecutivo comunitario después de que la eurodiputada Dolors Montserrat (PP) acusara a la vicepresidenta tercera del Gobierno español y aspirante a comisaria europea, Teresa Ribera, de no haber notificado a Bruselas por completo su tercer plan hidrológico de cuencas ni su segundo plan de gestión de riesgos de inundación. Bruselas decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE en febrero por no haber finalizado la revisión de algunos de sus planes, que deben actualizarse cada seis años.

Sin embargo, fuentes de la Comisión aclaran que el expediente no afecta a toda España, pues alude sólo al plan de inundaciones de Canarias. En este sentido, añaden que los planes para el río Júcar no están involucrados en este expediente, ya que se adoptó en 2023.

Por otra parte, la Comisión Europea ha mejorado sus previsiones de crecimiento de España en nueve décimas para este año, hasta el 3%, y en cuatro décimas para 2025, hasta el 2,3 %, en comparación con sus estimaciones del pasado mayo. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario advierte del “riesgo” de que la proyección de déficit varíe en función del gasto público nacional que sea necesario para hacer frente al impacto de las inundaciones en València, cuyo efecto todavía no ha sido cuantificado en estas previsiones macroeconómicas.

En otro orden de cosas, la cifra total de víctimas mortales registradas por la dana en la Comunitat Valenciana ha aumentado a 217, una más que el jueves, mientras que el número de desaparecidos se ha reducido a 14, según el último balance oficial del Centro de Integración de Datos.

Por otra parte, mientras València y Andalucía se recuperaban ayer tras el paso del temporal, cinco islas canarias están hoy en aviso por lluvias.

Socialistas y Compromís exigen la dimisión del president entre críticas

Los socialistas y Compromís confrontaron a Carlos Mazón en las Corts Valencianes por gestión de la dana, y le exigieron dimitir de inmediato.“Ya está tardando” en irse, subrayó el diputado socialista José Muñoz, que reprochó al dirigente popular que, si no ha sido capaz de gestionar la crisis de la dana, no puede “generar confianza para la reconstrucción” y por tanto no puede “continuar un minuto más” al frente del Consell.La ministra y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, exigió al PP que destituya “inmediatamente” a Mazón y “elija en su lugar a un president con capacidad técnica y experiencia de gestión”. Ofreció “todos los votos del Partido Socialista” para que se pueda llevar llevar a cabo este proceso “sin tener que someterse de nuevo a las condiciones y al chantaje de Vox”.El dirigente de Compromís Joan Baldoví, aseguró que Mazón “dimitió de su responsabilidad como president al renunciar a proteger a nuestra gente”. “Ahora solo le falta dimitir de su cargo”, aseguró, antes de añadir que el president “sabe perfectamente que acabará ante los tribunales”.Mientras, Vox, partido que hasta julio fue socio de gobierno del PP, se centró principalmente en criticar al Gobierno central, al que acusó de “negligencia criminal”.Por otra parte, decenas de personas se congregaron a las puertas de las Corts para exigir la dimisión de Mazón y denunciar las “muertes evitables” causadas por la dana. Gritaron consignas como ‘Mazón a la prisión’, ‘no son muertes, son asesinatos’ y ‘menos toreros, más bomberos’.Entretanto, el president catalán, Salvador Illa, reivindicó e una entrevista en la Cadena SER que “todo el mundo sabe” que la competencia de la primera línea de respuesta ante las emergencias es autonómica.