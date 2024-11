Colau llama en su despedida de los Comuns a “reconectar” con la gente

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se despidió ayer de su cargo de coordinadora de Catalunya en Comú en la IV Assemblea de la formación, en una intervención en la que afirmó que la propuesta de los Comuns tiene que “reconectar” con la ciudadanía. Para Colau, los Comuns se tienen que erigir como esperanza ante el clima de angustia que, según ella, genera la escalada bélica y el avance de la ultraderecha en todo el mundo, y para luchar contra “aquellos que no quieren renunciar a sus privilegios”. Durante su intervención en el acto celebrado en el Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, Colau aseguró también que los Comuns están presionando para que se pare el genocidio en Palestina, e instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al del Govern, Salvador Illa, que rompan con Israel.

Durante la primera sesión de la asamblea, donde hoy se renovarán los liderazgos del partido, el partido aprobó por unanimidad una resolución en la que exigen mantener y duplicar los impuestos a la banca y a las energéticas y que pasen de ser tributos temporales a permanentes. Asimismo, reclamarán triplicar el tipo impositivo del tributo a las grandes fortunas, hacerlo permanente y convertirlo “en nuevos tipos de la normativa estatal del impuesto sobre el Patrimonio.

La segunda ronda de la asamblea que se celebra hoy servirá para consumar el cambio de ciclo. Colau y Jéssica Albiach dejarán la dirección en manos de la diputada en el Congreso Candela López –la única que repite como coordinadora– y Gemma Tarafa. López anunció ayer su intención de renunciar a su escaño para centrarse totalmente en el partido.

Albiach pide no pactar con la derecha, incluyendo a Junts

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, instó ayer al PSC, ERC y CUP a no hacer políticas de derechas ni pactar “con la derecha independentista o no independentista”, en alusión a Junts, y apostó por abrir una nueva etapa en la que las fuerzas de izquierdas no hagan alianzas con la derecha. “No queremos un país donde Junts marque el paso ni sus políticas conservadoras”, dijo, reprochando que el PSOE haya pactado con los de Puigdemont que decaiga el impuesto a las energéticas.