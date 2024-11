Junqueras destaca el gran apoyo que ha recibido su candidatura

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

ERC proclamó ayer de manera provisional las tres candidaturas que se disputarán la dirección del partido en el congreso de los republicanos el 30 de noviembre, después de que el viernes se acabara el plazo para entregar los avales necesarios para presentarse al proceso congresual. La lista Militància Decidim, que lidera Oriol Junqueras, ha conseguido 2.565 avales ya validados, seguida de Nova Esquerra Nacional, a la que da apoyo Marta Rovira, con 1.510 y Foc Nou con 468; la última de las precandidaturas, ‘Recuperem ERC’, con 157 avales, no ha superado el umbral mínimo de apoyos.

En el primer acto de campaña en la carrera por liderar Esquerra, celebrado en Barcelona, Junqueras, destacó el apoyo “muy mayoritario” del mundo local a su candidatura y reiteró que quiere que la verdad “triunfe”. Por eso aseveró que se pondrán a disposición de todo el mundo para saber “todo lo que ha pasado” en el partido. “Sobre todo porque las cosas que no deberían haber pasado no ocurran nunca más”, ha dicho en relación al asunto de los carteles. Asimismo, se fijó el objetivo de ganar las elecciones municipales de 2027 en Catalunya si vuelve a presidir el partido. El candidato de Nova Esquerra, Xavier Godàs, por su parte, apeló a la “política práctica” y al papel del partido en liderar la izquierda nacional hacia una nueva movilización soberanista desde Vilassar de Dalt. Mientras que la candidatura que lidera Helena Solà, Foc Nou, propuso que los líderes de Esquerra no puedan ser candidatos a las elecciones.