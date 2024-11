La dana hunde al PP en el sondeo del CIS y obliga a Feijóo a pedir “autocrítica” a Mazón

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el primero tras la dana que el 29 de octubre devastó València, dibuja una severa caída en las expectativas electorales del PP y permite a los socialistas duplicar su distancia hasta 4,9 puntos. El PSOE subre dos décimas, hasta el 34,2% en intención de voto, y los populares bajan 2,2 puntos y se quedan en el 29,3 por ciento.

La encuesta, efectuada sobre una muestra de 4.010 entrevistas, se llevó a cabo entre el 2 y el 7 de noviembre, en pleno debate sobre la gestión de Carlos Mazón por la dana en la Comunitat Valenciana, donde al menos 219 personas han fallecido a causa de la tragedia.

El sondeo da una subida de cinco décimas en intención de voto a Junts, que logra 1,7 puntos y adelanta a ERC, que pierde una décima y se queda en el 1,5%. También mantiene en 11,8% los apoyos de Vox y sitúa a Sumar en el 7%, siete décimas más que en octubre, sin que haya afectado a sus expectativas electorales el caso de Íñigo Errejón, acusado de agresión sexual.

En este contexto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volvió a cargar contra el Gobierno español, y acusó a su presidente, Pedro Sánchez, y a sus ministros de “esconderse” ante “una emergencia nacional” y de actuar con un “ofensivo cálculo político”.

También mandó un aviso a Mazón, ausente en la reunión de la junta directiva popular de ayer, a quien pidió “recuperar” la confianza de los valencianos, y le exigió a él y a Moncloa a hacer “autocrítica”. “Si aspiran a volver a estar a la altura de la gente, honrar a las víctimas y ser justos con lo ocurrido, ambos deben evaluar desde la autocrítica la tragedia”, dijo ante la cúpula del PP en Madrid. Feijóo avaló la continuidad de Mazón, a quien pidió seguir “dando la cara” y “reconociendo errores”. “Ya no caben equivocaciones”, avisó. El líder del PP tmabién arremetió contra la ministra de Transición Ecológica y candidata a la vicepresidencia ejecutiva para la Transición Limpia en la Comisión Europea, Teresa Ribera, de quien insistió en afirmar que “no puede ser premiada” con un puesto en el Ejecutivo comunitario.

Entretanto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, puso en duda la versión de Mazón sobre dónde estuvo la tarde del 29 de octubre. “Sé donde no estaba, pero ha dado varias versiones. Cuando das cuatro versiones distintas, puedes llegar a creerlas o no”, sostuvo en una entrevista en RNE, en la que defendió la gestión de Moncloa. También acusó al PP de querer “desviar la atención” con sus críticas a Ribera.

En este contexto, los socialistas estudian apoyar a Raffaele Fitto, el ultra propuesto por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para que sea vicepresidente de Cohesión de la Comisión Europea a cambio de que los conservadores europeos desbloqueen el nombramiento de Ribera. Con todo, fuentes del PP afirman que Feijóo está abierto a votar en contra de todo el Gobierno de comisarios si incluye a la ministra.

En otro orden de cosas, el ministerio de Trabajo ha abierto expediente a 106 empresas por incumplir la ley de Prevención de Riesgos Laborales. Dijo que los trabajadores que “no pueden ser represaliados por defender su vida o salud”, ya que sus despidos serían declarados nulos.

Compromís presiona al PSOE para hacer una censura

El líder y portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ofreció ayer a los socialistas valencianos los 15 diputados de su formación en las Corts Valencianes para apoyar una moción de censura contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón. “Quien no ha sabido liderar la tragedia y, sobre todo, quien no ha sabido liderar los días posteriores a esta tragedia no está legitimado para seguir reconstruyendo y volver a la normalidad”, censuró. La presentación de una moción de censura necesita de 20 diputados, por lo que Baldoví subrayó que o los socialistas “nos dejan los 5 diputados que nos faltan”, o la “presentamos conjuntamente”. Para que la moción de censura prosperara, necesitaría el apoyo de Vox, que ya ha avanzado su rechazo.La ministra y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, aseguró que “respeta y comprende” la moción propuesta por Compromís, pero insistió en que la “solución realista” es que el PP destituya a Mazón y se nombre a un Govern “técnico” para la reconstrucción de las zonas afectadas. Eso sí, no descartó que “en un futuro” se pueda presentar una moción de censura si los populares mantienen al president al frente de la Generalitat valenciana.Por su parte, la nueva portavoz del Govern valenciano, Susana Camarero, acusó a Compromís de “tacticismo electoral” e instó a la oposición a “bajar más al barro”.

Destituida la consellera que impidió a familias ir a la morgue

El president valenciano, Carlos Mazón, nombró ayer a la presidenta ejecutiva de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado, Marián Cano, nueva consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, en sustitución de Nuria Montes. Esta fue criticada por la falta de empatía en sus declaraciones sobre la presencia de familiares de víctimas de la dana en la morgue de la Fira de València, al decir que no se les iba a permitir el acceso a la zona donde se tenían custodiados a los fallecidos. El de Montes es el primer cese después de la crisis por la dana. El domingo, Mazón nombró a la consellera de Servicios Sociales nueva portavoz del Govern.

Hallan con vida a un desaparecido e identifican a un empresario

Los forenses han identificado el cuerpo de Antonio Noblejas, el economista desaparecido en Chiva junto a dos conocidos empresarios. Además, ha aparecido con vida otra de las personas que estaban que se estaba buscando tras la dana. Así, el Centro de Integración de Datos (CID) rebajó ayer la cifra de desaparecidos a once.