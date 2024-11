Moscú: 'EEUU aviva la guerra si deja a Kyiv usar misiles de largo alcance'

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Kremlin acusó ayer a Estados Unidos de echar “leña al fuego” de la guerra en Ucrania al autorizar, según informó la prensa occidental, ataques con misiles de largo alcance contra territorio ruso por parte de Kyiv. “Es evidente que la Administración saliente en EEUU tiene intención de continuar echando leña al fuego y seguir provocando una escalada de la tensión en torno a este conflicto”, dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Washington habría autorizado ataques limitados dentro de territorio ruso en respuesta a la presencia de miles de militares norcoreanos en el frente para reforzar la ofensiva rusa en el este de Ucrania, según medios como The Washington Post o The New York Times, una acción que se habría acelerado antes de la llegada al poder del republicano Donald Trump y para retener las conquistas ucranianas en territorio ruso.

El visto bueno de EEUU para que Ucrania pueda usar los denominados misiles del Sistema de Misiles Tácticos del Ejército (ATACMS), con un radio de alcance de hasta 300 kilómetros de distancia, abre para las tropas ucranianas un nuevo abanico de potenciales objetivos, en concreto más de 200 instalaciones militares situadas en territorio de Rusia.

La Unión Europea valoró el paso de Estados Unidos, que ahora traslada el foco a Estados miembros que suministran este tipo de armamento a Ucrania. Mientras Francia permite a Ucrania a usar sus misiles de largo alcance, Alemania reiteró su negativa a hacerlo con los suyos.

Mientras tanto, al menos diez personas, entre ellas siete policías y un trabajador sanitario, murieron ayer en Odesa en un ataque con misil ruso contra una zona residencial de la ciudad, según informó la Policía ucraniana en un comunicado. El ataque, producido a plena luz del día, tuvo lugar horas después de que otro misil ruso matara el domingo a once personas en la ciudad de Sumi, en el noreste de Ucrania.

Además, los ucranianos vuelven a sufrir cortes de electricidad a gran escala por primera vez desde el verano tras los constantes ataques rusos a sus instalaciones energéticas.