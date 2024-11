Illa asegura que Metsola trabaja a favor del uso del catalán en la UE

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se mostró convencido ayer de que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, está trabajando “en serio” para el uso del catalán en la cámara. Tras encontrarse con la dirigente de la Eurocámara en Bruselas, Illa subrayó que se está haciendo un “análisis riguroso y serio” y que no se está trabajando desde una “aproximación administrativa”. “Salgo convencido, he visto que se quiere abordar la cuestión en serio, se ha creado un grupo de trabajo específico y hay voluntad de abordarlo en su plenitud”, indicó. Sin embargo, el president señaló que hacer efectivo el uso del catalán en el Parlamento Europeo es un proceso que “tendrá el ritmo que tenga” según decida la Mesa de la Cámara. El president, que asistió también al plenario del Comité de las Regiones hizo uso del catalán para defender que Catalunya quiere “volver a implicarse” en hacer aportaciones en favor de la construcción europea. “Cuenten con nosotros, cuenten con Catalunya”, resaltó salvador Illa. Una vez acabado este plenario, el president aprovechó el viaje para reunirse con el lehendakari del País Vasco, Imanol Pradales, y con la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, asistentes al acto.

Puigdemont afea que no se reúna con él en Bruselas

El expresident Carles Puigdemont reprochó ayer al president de la Generalitat, Salvador Illa, que visite Bruselas y no se reúna con él, algo que a su juicio es una muestra de su “resistencia política a aplicar la amnistía”. “El mensaje está claro y ya no insistiremos más. No es que no toque, es que no quiere”, lamentó Puigdemont en una publicación en X. El líder de Junts calificó de “impropia” la actitud “de alguien que debería ser el president de todos los catalanes” y afeó su decisión de no reunirse con él como “con el resto de expresidents”. “Negarse a mantener una reunión institucional solo se explica por su resistencia a aplicar la amnistía”. El socialista, respondió a las críticas del juntista afirmando que se reunirá con él “cuando llegue el momento”.Por su parte, Junts consideró que los 100 primeros días del Govern de Illa “parecen 155” porque, según denunció su portavoz, Mònica Sales, ha iniciado un “proceso de españolización” en la Generalitat.