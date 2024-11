El exdirector del CNI niega que el 'cerebro' de los atentados del 17-A fuera un informador

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El exdirector general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán afirmó ayer que el cerebro de los atentados del 17 de agosto de 2017, el imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty, “nunca fue colaborador ni informador del CNI”. Además, sostuvo que insinuar que los servicios de inteligencia estuvieran implicados en los atentados de las Rambles de Barcelona y Cambrils es “una infamia”. Así se pronunció en la comisión de investigación del caso en el Congreso, que arrancó a medio gas al no haber desclasificado el Gobierno la documentación de los servicios de inteligencia, tal y como exigía Junts. El que fuera el máximo responsable del CNI entre 2009 y 2019 admitió que miembros de los servicios de inteligencia visitaron a Es Satty “dos veces, o tal vez tres” durante su estancia en prisión en Castellón, entre 2012 y 2014, pero aseguró que sólo lo hicieron en el marco de las tareas de “prevención” del yihadismo que llevan a cabo en cárceles y mezquitas. Sin embargo, se escudó en su deber de guardar secreto para evitar responder si el CNI siguió en contacto con Es Satty una vez éste ya había salido de la cárcel. También apeló a la existencia de documentos clasificados para excusarse y no aclarar si la CIA había alertado a los Mossos.

Sanz Roldán también insistió en subrayar que los servicios de inteligencia no tuvieron información previa antes de la comisión de esos atentados. Ante las críticas de los partidos independentistas, que apuntaron a una posible implicación del CNI en los atentados, Sanz Roldán respondió que es una “vileza” y una “infamia” pensar que el organismo que lideraba disponía de la información necesaria para evitar la muerte de dieciséis personas y no lo hizo. Preguntado sobre cómo es posible que el CNI desconociera que se estaban planeando atentados terroristas en Barcelona, Sanz Roldán replicó que “lo sabía quien debía saberlo”. También añadió que en la lucha contra el terrorismo “nunca se gana una guerra sin perder alguna batalla”, declaraciones que indignaron a ERC y Junts.

El Gobierno central no ha desclasificado todavía la documentación de los servicios de inteligencia

Por su parte, el exdirector del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) José Luis Olivera admitió “fallos” en las labores policiales para evitar atentados como el del 17-A, aunque negó “negligencias”. Garantizó que su equipo “no sabía quién era” el imán de Ripoll hasta después de la explosión de Alcanar el 16 de agosto de 2017, un día antes del atentado de las Rambles.

Junts ve ‘evidente’ la conexión entre el Estado y el ataque terrorista

Junts y ERC reprocharon ayer a Félix Sanz Roldán que los servicios de inteligencia no impidieran los atentados terroristas en Barcelona y Cambrils, y el expresident Carles Puigdemont aseguró que la conexión entre el Estado y los ataques es “evidente”. La diputada de Junts Pilar Calvo se enzarzó en el Congreso con el exdirector del CNI al insinuar que los servicios de inteligencia podían tener datos de que se iban a producir los ataques y no avisaron a los Mossos. Puigdemont censuró en sus redes sociales que de las declaraciones de Sanz Roldán “se pueden sacar muchas conclusiones, pero todas apuntan en la misma dirección. La conexión entre el Estado y los autores de los atentados es una evidencia”.Los partidos independentistas también criticaron que Moncloa no haya desclasificado documentos oficiales. Fuentes del Gobierno central aseguran que el procedimiento requiere tiempo.