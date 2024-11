Sánchez se abre a una comisión de investigación por la dana en la que él participará

Publicado por agencias Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que está abierto a una futura comisión de investigación en el Congreso por la dana, en la que, según ha avanzado, participará y que deberá servir para "rendir cuentas" a la ciudadanía.

En su comparecencia en el Congreso para explicar la gestión del Gobierno por la dana, Sánchez ha señalado que para que esta reflexión sea útil no podrá ser apresurada "ni podrá estar viciada por la necesidad de supervivencia política de alguno". "Yo mismo participaré, convencido de que esta rendición de cuentas se la debemos a las víctimas, a las generaciones futuras y también a nosotros mismos, pero con la misma convicción les digo que, en mi opinión aún no es el momento", ha agregado al tiempo que ha pedido a todos los grupos parlamentarios que se sumen a la iniciativa y no se dejen llevar por "ningún otro cálculo".

Ha precisado que aunque la comisión es necesaria, ahora mismo la "prioridad es otra", mientras siga habiendo "personas desaparecidas, garajes inundados y puentes y carreteras destruidas", y ha pedido no "despistarse" con un debate que provocaría una "fricción entre administraciones que los ciudadanos no necesitan".