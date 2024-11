Sánchez anuncia nuevas ayudas por la dana en València y reclama a Feijóo echar a Mazón

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente español, Pedro Sánchez, anunció ayer un tercer paquete de ayudas para los afectados por la dana de València por valor de 2.274 millones de euros, y aprovechó para señalar al president valenciano, Carlos Mazón, como el “principal responsable de la catástrofe”. Así se pronunció en el Congreso, donde compareció para explicar la gestión de Moncloa sobre la dana, en un pleno muy tenso marcado por las duras críticas y acusaciones entre el presidente y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El nuevo paquete de ayudas, que el Consejo de Ministros prevé aprobar hoy, tiene como medida estrella un plan de 465 millones de euros para la renovación del parque automovilístico dañado por la dana. Permitirá a los afectados recibir una ayuda directa de hasta 10.000 euros para comprar un vehículo. No tendrán que devolver este importe, que podrá sumarse a las indemnizaciones que ya está empezando a pagar el Consorcio de Compensación de Seguros. También se activará una nueva línea de 1.200 millones de euros para que los autónomos y empresas industriales puedan reparar sus instalaciones, equipos y stocks, y puedan hacer nuevas inversiones.

Moncloa y los populares se acusan mutuamente de no asumir responsabilidades un mes después de la dana

Sánchez defendió que su Gobierno cumplió “desde el primer momento” con sus responsabilidades por la dana y sostuvo que la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar alertaron con antelación a la Generalitat del riesgo de la tragedia. Señaló que Mazón es el “principal responsable de esta catástrofe” por su “inoperancia” y afirmó que el president valenciano y altos cargos de la Generalitat no han estado “a la altura de sus responsabilidades”. Reprochó a Feijóo que no haya criticado la gestión de Mazón, pero, por contra, pidiera la emergencia nacional. “Si tan mal cree que lo hace Mazón, ¿por qué no le exige que dimita?”, le preguntó. El socialista también se abrió a impulsar una comisión de investigación en el Congreso por la dana, aunque sostuvo que ahora “no es el momento”.

Por su parte, Feijóo reprochó a Sánchez “su falta de humanidad y humildad” y de hacer “cero autocrítica”. En una intervención muy dura, acusó al presidente español de actuar con “cálculo político” y aseguró que está “utilizando” la dana para “esconderse de los casos de corrupción que llevan su nombre”. “Déjelo ya”, zanjó. Mientras, Mazón cargó en Castelló contra el Gobierno central, al que acusó de “dedicarse solo a culpar a los demás”.

Reproches al presidente por no haber asumido el mando por la crisis

Los aliados parlamentarios del Gobierno de coalición coincidieron ayer en responsabilizar a la Generalitat valenciana de la catástrofe, si bien algunos partidos afearon a Pedro Sánchez que su “gran error” fue “decidir dejar a Carlos Mazón al mando de la emergencia”. La portavoz de Compromís en el Congreso y portavoz adjunta de Sumar, Àgueda Micó, advirtió al presidente español que “no se puede perder ni un minuto más” para apartar a Mazón, y aseguró que el jefe de la Generalitat valenciana ha demostrado “sobradamente su incompetencia, negligencia y su adicción a la mentira”.La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, reprochó a Sánchez que haya tardado un mes en comparecer y denunció la “pésima gestión” de Mazón. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, coincidió en censurar la labor del president valenciano y la “hipocresía terrible” del PP, y reclamó a Moncloa combatir la desinformación.