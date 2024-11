El PSOE inicia su rearme electoral y critica la “ofensiva judicial” del PP

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El 41º Congreso Federal del PSOE arrancó ayer en Sevilla con el objetivo de rearmar el partido de cara al próximo ciclo electoral y de cerrar filas frente a la ofensiva judicial que denuncian que está orquestando el PP a través de los tribunales contras la cúpula de la formación. De hecho, la vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, arrancó el cónclave acusando al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, de tener un “discurso golpista”, tras pedir este la dimisión de Sánchez, por los “escándalos” y procedimientos judiciales que afectan, entre otros, al hermano y a la mujer del presidente, al fiscal general del Estado, al exlíder socialista de Madrid Juan Lobato o a los ministros mencionados por Víctor de Aldama en la trama del caso Koldo.

Al margen de las polémicas judiciales, el Congreso Federal, que se alargará hasta mañana, quiere servir como pistoletazo de salida de la renovación territorial que se quiere acometer antes de las elecciones de 2027, y que ya se ha precipitado en Madrid con la dimisión de Lobato. Sánchez, que será reelegido como secretario general, prevé también renovar su dirección, aunque no se esperan cambios en su núcleo duro.

Uno de los temas que se tratarán durante el cónclave será financiación singular pactada entre ERC y el PSC, que cuenta con muchas voces críticas dentro del partido, no obstante el debate se espera bastante descafeinado, puesto que la ponencia, bastante ambigua, ni siquiera menciona expresa a la financiación singular de Catalunya.

“¿Se ha publicado? Si no, parece que llega de Fiscalía”

El ex secretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato recibió a primera hora de la mañana del 14 de marzo un mensaje de Pilar Sánchez Acera, entonces asesora de Moncloa, con el email donde Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reconocía delitos fiscales. Lobato preguntó cómo se había conseguido esa carta, a lo que ella contestó: “Porque llega, la tienen los medios”. Así consta en el acta notarial donde Lobato protocolizó esos mensajes para dejar constancia de los mismos y que ayer entregó al magistrado del Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Lo hizo junto a su teléfono móvil tras declarar como testigo. Necesitaba saber “de dónde la saco, porque si no parece que me la ha dado Fiscalía”, explica él a Sánchez Acera, que acaba contestándole un “ya está” un poco más tarde y le envía un enlace con la carta publicada en el diario El Plural, el primer medio que la publicó. Lobato acudió al notario, después de que el Supremo imputara al fiscal para dejar constancia de estos mensajes y evitar responsabilidades. “Ya sabéis que los socialistas, siempre la verdad y la ley por delante”, afirmó tras declarar.