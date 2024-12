Biden indulta a su hijo Hunter, declarado culpable de evasión fiscal y posesión ilegal de armas

Publicado por agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha indultado a su hijo Hunter Biden, que se declaró culpable de evasión fiscal y de compra y posesión ilegal de armas mientras era adicto a las drogas. Cuando quedan menos de dos meses por su salida de la Casa Blanca, el demócrata ha anunciado la medida de gracia argumentando que se trata de un "error judicial" instigado por "presiones políticas". "Hunter ha estado señalado sólo porque es mi hijo", ha denunciado Biden en un comunicado.

Hunter Biden, de 54 años, se declaró culpable de nueve cargos fiscales en septiembre por falsificar registros y no presentar declaraciones de un periodo en el que estaba enganchado al crack y al alcohol. Previamente, había sido declarado culpable por haber comprado un arma durante esta etapa como adicto. Sólo por los delitos fiscales se exponía a 17 años de prisión.

“Hoy he firmado un indulto para mi hijo Hunter. Desde el día en el que asumí el cargo dije que no intervendría en la toma de decisiones del Departamento de Justicia, y mantuve mi palabra incluso cuando he visto cómo mi hijo era procesado de manera selectiva e injustamente”, ha defendido el todavía presidente de los Estados Unidos en un comunicado.

En el texto, Biden afirma que Hunter ha sido tratado “de manera diferente” y que se la ha “señalado” por ser su hijo. “Los cargos en sus casos se produjeron después de que algunos de mis oponentes políticos en el Congreso los instigaran para atacarme y oponerse a mi elección”, ha asegurado. “Ninguna persona razonable que analice los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que fue señalado sólo porque es mi hijo, y eso es un error,” ha añadido Biden, que ha denunciado que ha habido un “esfuerzo para hacer caer Hunter cuando lleva cinco años y medio sobrio”. “Al intentar hacer caer Hunter, han intentado hacerme caer a mí, y no hay razón para creer que eso se detendrá aquí: ya es suficiente”, ha sentenciado el presidente norteamericano.

Según ha defendido en el comunicado, la “política sucia ha infectado” el proceso y lo ha llevado a un “error judicial”. “Espero que los estadounidenses entiendan por qué un padre y presidente ha tomado esta decisión”.