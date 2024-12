El vicepresidente para la recuperación de la dana desconoce su salario

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El teniente general retirado y vicepresidente valenciano para la Reconstrucción tras la dana, Francisco José Gan Pampols, aseguró ayer que no ha “pedido un salario” para aceptar el cargo y, aunque dijo desconocer cuánto percibirá, afirmó que no va a cobrar “como cuando estaba activo”. En su primera rueda de prensa tras tomar posesión, y preguntado por la polémica sobre la eliminación del tope salarial para los nuevos consellers, Gan Pampols insistió en que no ha “negociado ninguna retribución para venir aquí”. En este sentido, aseguró que no sabe cuánto va a percibir de las arcas autonómicas, porque todavía no ha cobrado, y defendió que la polémica sobre su sueldo obedece a un “error de comunicación”.

Por otra parte, el teniente general retirado consideró que los protocolos de alerta “no han funcionado” con la dana, y defendió que con unos planes de prevención adecuados “se podían haber salvado” algunas vidas, aunque “no todas”. Gan Pampols también afirmó que una de las prioridades del Govern valenciano es garantizar el correcto funcionamiento del alcantarillado. Resaltó que, tras la tragedia, la Generalitat ha retirado 15.000 toneladas de residuos al día, cuando en València capital se recogen 12.000 al año.

Entretanto, el portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Joan Baldoví, anunció que presentarán una iniciativa parlamentaria que obligará a todos los diputados a posicionarse sobre si Mazón debe dimitir o no por su gestión de la dana.