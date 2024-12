Puigdemont pide a Sánchez someterse a una cuestión de confianza y Moncloa lo rechaza

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont, anunció ayer que su partido ha registrado en el Congreso una iniciativa parlamentaria para pedir del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza, una medida que el Gobierno central ya ha rechazado. “Sánchez sigue demostrando que no es de fiar”, advirtió el líder juntista en una comparecencia desde Bruselas para evaluar el primer año del acuerdo entre su partido y el PSOE para la investidura de Sánchez. La proposición no de ley atiende a la “falta de voluntad política” por parte del presidente “de hacer efectivos, de forma completa y ágil, el acuerdo adquirido” y a que “esta dinámica no ha posibilitado generar la base de confianza que se pretendía y que es necesaria para encauzar el resto de la legislatura”, afirmó. Aunque reconoció que se trata de una iniciativa no vinculante, ya que solo el Gobierno puede activar la vía de la cuestión de confianza para pedir el respaldo expreso del Congreso, el líder juntista vería como “una grave irresponsabilidad” que el socialista no “diera la cara ante el Congreso . “Las cosas no van bien y ha llegado el momento de que, o llega un punto de inflexión, o lo dejamos correr”, incidió Puigdemon. En esta línea, lamentó que los avances en la implementación del acuerdo son “escasos” y la “descoordinación” entre lo que se trata en la mesa de diálogo entre ambos en Suiza y lo que después se pone en práctica en Madrid. Así, criticó que“no haya amnistía”, puesto que no se ha aplicado a todos los encausados, que el catalán aún no sea oficial en la UE o que se haya optado por el “café para todo” en materia de financiación. Pese a que en su comparecencia desvinculó la cuestión de confianza de la negociación de presupuestos generales para 2025, las palabras del líder de Junts sirvieron de advertencia al Gobierno central. “¿Cómo podemos negociar los presupuestos con unos incumplidores?”, aseveró.

Más allá del recorrido parlamentario que pueda tener la proposición de Junts, Sánchez, a quien le correspondería en exclusiva activar este mecanismo y llevarlo al Consejo de Ministros, no va a atender la petición de Puigdemont, según fuentes de Moncloa y del PSOE, que pidieron “calma” a los de Junts y aseguraron que “seguirá trabajando como lo hace siempre con los grupos parlamentarios para sacar adelante medidas que beneficien al conjunto de la población”. Abundando en este rechazo el ministro de Política Territorial , Ángel Víctor Torres, afirmó que el presidente cuenta con la confianza de la mayoría de españoles “con un gobierno fruto del pacto de legislatura e investidura” y elogió la labor del Ejecutivo señalando que “en estos momentos hay más gente trabajando, más empleo indefinido, más mujeres en el mercado laboral y más escudo social”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó tras la petición del expresident Carles Puigdemont que al presidente Pedro Sánchez solo le quedan dos opciones: ofrecer “más cesiones al separatismo” o poner fin a la legislatura, lo que para él sería lo “lógico”. El líder del PP se mostró de acuerdo con el también líder juntista en que Sánchez “no es de fiar”, si bien subrayó que a él se lo parece “desde el primer instante”, y por eso le dijo al jefe del Ejecutivo que su investidura fue “un inmenso error”. Y aunque expresó desconocer qué camino tomarán Junts o el Gobierno, afirmó que “lo que sí puedo decir es que el señor Sánchez va a seguir intentando engañar a Junts, como ha venido engañando a todo el mundo”.

Por su parte, desde ERC, la diputada Teresa Jordà denunció que la petición de Puigdemont para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza solo tiene como objetivo “allanar el camino” a una moción de censura del PP y a un futuro pacto entre Junts, PP y Vox. Por su parte, el exlíder de Esquerra y candidato a la reelección, Oriol Junqueras, mostró su rechazo a la moción de censura e instó a los socialistas a cumplir los acuerdos “para evitar un Gobierno de PP y Vox”.

Desde Sumar, su portavoz, Ernest Urtasun, también se mostró contrario a este mecanismo, y señaló que la petición de Junts se encuentra “absolutamente fuera de lugar”, afirmando que solo quieres “presionar”. En este sentido defendió que la legislatura es viable y habrá Presupuestos para 2025 al tener capacidad de concitar mayorías en el Congreso, como pasó con la reforma fiscal.