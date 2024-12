ERC amenaza con no negociar los presupuestos a Illa por el 112

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

ERC elevó ayer la presión sobre el president de la Generalitat, Salvador Illa, a quien advirtió que no negociarán ningún nuevo acuerdo con el Govern si no se “revierte” la integración de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en el 112 de Catalunya. La amenaza de los republicanos llega en plenas negociaciones sobre los presupuestos catalanes, y también Junts y la CUP insistieron en censurar el pacto sellado la semana pasada entre el jefe del Executiu y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Reviertan el despropósito de los acuerdos sobre el 112 de la Junta de Seguridad de la semana pasada o no cuenten con nosotros. Rectifiquen y cumplan”, reclamó ayer a Illa el presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové.

El president defendió que la Generalitat “no ha renunciado a ninguna competencia” y garantizó que “cuando yo acabe mi presidencia, creo que Catalunya tendrá más competencias que cuando empecé”.

Moncloa se abre a que los Mossos estén en puertos y aeropuertos, pero no en control de aduanas

Fuentes de Moncloa señalaron que el Gobierno español está abierto a que los Mossos d’Esquadra empiecen a desempeñar funciones en lugares donde hasta ahora no llevan a cabo actividad, como puertos y aeropuertos, aunque reiteran que las competencias sobre el control de fronteras son del Estado.

Por otra parte, el pleno del Parlament aprobó tramitar por lectura única la proposición de ley de ERC y los comuns para revertir la rebaja fiscal en el juego, una medida para impulsar un freno definitivo al complejo turístico Hard Rock. El PSC y la CUP apoyaron esta propuesta, mientras que PP, Vox y Aliança Catalana se opusieron.

Mientras, los cupaires pusieron tres condiciones al Govern para hablar sobre los presupuestos: garantizar el “despliegue real de la inmersión” en los centros de Catalunya, expropiar viviendas vacías en manos de grandes tenedores y gratuidad del transporte público.