Ábalos niega las acusaciones de Aldama, culpa a Koldo y promete aportar pruebas

El exministro de Transportes José Luis Ábalos negó ayer el cobro de comisiones en el marco del ‘caso Koldo’, al tiempo que descargó responsabilidades en su exasesor, Koldo García, en quien dijo que delegó la busca de material sanitario en pandemia. El exdirigente socialista compareció voluntariamente ante el juez del Tribunal Supremo que investiga la trama y, durante más de tres horas respondió a las partes, menos al PP, la única acusación popular presente en la sala.

Desmintió así la versión el presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, que le acusó de haber cobrado 250.000 euros en efectivo. El exdirigente socialista, que está siendo investigado por presunto tráfico de influencias, malversación, cohecho y pertenencia a organización criminal, también se desmarcó de la supuesta operación por la que, según De Aldama, él obtendría un piso de lujo en el paseo de la Castellana de Madrid como garantía del compromiso de varias constructoras de pagar comisiones.

Ábalos, que sostiene que el conseguidor del ‘caso Koldo’ es un “impostor”, también cuestionó ante el magistrado la auditoría interna encargada por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, asegurando que no acredita irregularidad alguna. Defendió que no hubo amaños en adjudicaciones públicas cuando él estaba al frente del departamento.

Fuentes jurídicas señalan que Ábalos dijo ser objeto de una investigación política promovida por el PP, y añaden que no señaló a nadie de Moncloa.

“He dado las aclaraciones suficientes y, por voluntad mía, me he comprometido a entregar la documentación que acredita cuanto he hecho”, aseguró el exministro a su salida del Alto Tribunal. “Nada ha quedado en el tintero”, sostuvo, antes de añadir que en la declaración se abordaron “todos los extremos ya conocidos y publicados”.

La portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría, insistió en que el PSOE actuó “con absoluta contundencia” con Ábalos, y añadió que “otros, sin embargo, dan cobijo a la corrupción”.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volvió a exigir a Sánchez aclarar por qué cesó a Ábalos. “¿Qué información tenía para cesarle? Todo parece indicar que sabía muchas cosas y que las tapó”, dijo, antes de afirmar que al presidente le espera un “viacrucis” por los escándalos que afectan a su entorno político y familiar.

El juez Peinado pide a Moncloa su lista de asesores y trabajadores

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, ha pedido a la Presidencia del Gobierno español que aporte la “relación de puestos de trabajo de los distintos empleados y asesores que desempeñan sus labores en el Palacio de la Moncloa”. Adopta esta decisión una semana antes de que Gómez comparezca en sede judicial por la investigación por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. También pide al exvicerrector de la Complutense que aporte en cinco días documentación sobre la cátedra que Gómez codirigió.