Macron nombra al centrista Bayrou primer ministro y pide estabilidad

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente francés, Emmanuel Macron, designó ayer al veterano centrista François Bayrou, líder del Movimiento Democrático, como nuevo primer ministro en sustitución de Michel Barnier. El jefe del Elíseo encargó a Bayrou la formación de un gabinete que, a priori, tiene complicado atraer más apoyos que los logrados por su predecesor, cuyo Gobierno cayó la semana pasada tras no superar la moción de censura presentada por la izquierda y apoyada por el partido de la ultraderechista Marine Le Pen. El nuevo primer ministro, alcalde de Pau de 73 años, ya ejerció en varias etapas de ministro, la última de ellas durante apenas unos meses en 2017, al frente de la cartera de Justicia.

Con este nombramiento, Macron opta por una opción menos escorada a la derecha, con la intención de atraer a grupos de la alianza de izquierdas, en particular los socialistas. Pretende que estos tomen el relevo de la extrema derecha como sustento parlamentario necesario para el nuevo Ejecutivo.

“Soy consciente de que me enfrento a una montaña de dificultades, pero estoy convencido de que existe un camino inédito, marcado por la voluntad de reconciliación para superarlo”, aseguró Bayrou en su toma de posesión en el Palacio de Matignon, en la que defendió que “mi modo de actuar será no ocultar nada, no descuidar nada y no dejar nada de lado”.

En los próximos días deberá nombrar un nuevo Ejecutivo, de cuya composición podrá entenderse las orientaciones con las que aspira a superar los tres meses que duró su antecesor en el cargo. Afronta un momento político especialmente complejo, con un parlamento dividido en tres bloques hasta ahora irreconciliables.

Los socialistas anunciaron que no entrarán en el Ejecutivo de Bayrou, pero se mostraron dispuestos a colaborar con él. Mientras, el partido izquierdista La Francia Insumisa y los ecologistas apostaron por derrocarlo de entrada al no estar dirigido el Gobierno por alguien de sus filas. Por su parte, Le Pen aseguró que no votaría de entrada una moción de censura, pero le advirtió que tendrá que atender a sus exigencias si quiere estabilidad y sacar adelante unos presupuestos para 2025.