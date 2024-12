Turull no ve “las condiciones” para apoyar las cuentas del 2025

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El secretario general de Junts, Jordi Turull, afirmó ayer que en estos momentos “no se dan las condiciones” para negociar los Presupuestos Generales del Estado con el PSOE y que los ve muy lejos. Aseguró que hoy Junts votaría en contra “si antes no se acredita que se han cumplido los actuales”, algo que ha considerado que no pueden hacer porque el nivel de su ejecución está por debajo del 50%. “No ha habido ninguna reunión de Presupuestos ni una nueva propuesta sobre el techo de gasto. Está en punto muerto”, lamentó Turull, que avisó que si hay un veto por parte de la Mesa del Congreso a la cuestión de confianza propuesta por Junts, tomarán decisiones, aunque no prevén una moción de censura.

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, replicó que cumplirán lo acordado con Junts, pero advirtió de que las cosas no dependen directamente del PSOE, como la aplicación de la ley de amnistía, tema que está en manos de la Justicia.