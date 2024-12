Begoña Gómez dice que no quería lucrarse con su cátedra

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Begoña Gómez, mujer del presidente español, Pedro Sánchez, negó ayer ante el juez cualquier irregularidad en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense, y aseguró que no intermedió en favor del empresario Juan Carlos Barrabés porque no participó en ningún proceso de licitación pública. Gómez declaró durante poco más de media hora como investigada por una supuesta apropiación indebida del programario de la universidad. Accedió a los juzgados por el garaje y, a diferencia de las comparecencias anteriores ante el juez, ayer decidió cambiar de estrategia y sí que respondió a preguntas, pero solo a las de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho. Este explicó que la mujer de Sánchez cobraba 15.000 euros anuales por los másteres, lo que, apuntó, evidencia que no quería lucrarse con esta labor. Además, Gómez negó ante el juez Juan Carlos Peinado una apropiación indebida de un software de la Complutense, y rechazó que fuese contratada por el Instituto de Empresa por su condición de esposa de Sánchez, ya que entonces este aún no era jefe del Ejecutivo.

Mientras, Peinado solicitó al Instituto de Empresas todas las transferencias que hizo a Gómez, y pidió a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que compruebe si ella tiene más cuentas bancarias. Por ahora, el juez tiene una lista de once cuentas en las que figura Gómez con un saldo total de solo 40,25 euros.

El TS pide al Congreso que levante la inmunidad de Ábalos al ver indicios de 4 delitos en el ‘caso Koldo’

En otro orden de cosas, el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente envió al Congreso un suplicatorio para poder suspender la inmunidad al exministro José Luis Ábalos al apreciar indicios de delitos en el ‘caso Koldo’. El PSOE avanzó que apoyará la concesión del suplicatorio.

Mientras, en el Congreso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volvió a cargar contra Sánchez por los escándalos que afectan a su entorno. Dijo que el balance de 2024 del presidente son “doce meses, doce causas”, y el presidente replicó que los populares acaban el año “con el bulo y nosotros con el Boletín Oficial del Estado”.