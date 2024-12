Puigdemont urge a Sánchez cambiar de rumbo para renovar su confianza

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El líder de Junts, Carles Puigdemont, avisó ayer al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de que “no renovarán la confianza” en él “mientras persista, tanto en Madrid como en Catalunya, la estrategia que pretende hundir a nuestro país en la decadencia social, económica, lingüística y nacional”. Así se pronunció el expresident en un vídeo compartido en sus redes sociales donde también calificó de “propaganda” el balance que hizo el presidente Salvador Illa de sus primeros cinco meses en el Palau de la Generalitat. “El presidente Illa pretende que nos creamos que el sufrimiento que ha provocado su 155, su persecución política y judicial durante más de 7 largos años, no ha existido”, denunció Puigdemont, quien reprochó que diera por “superado” al conflicto político. Puigdemont criticó que los dos presidentes, el español y el catalán, hayan creído que “los apoyos recibidos les daban un cheque en blanco para intentar tejer otro engaño como el de la Transición” e insistió en que la confianza de su formación deben de ganársela día a día.

En cuanto a la comparecencia de Illa del lunes, el expresident de la Generalitat le reprochó que no perdiera la oportunidad de “imponer la propaganda y el discurso de su partido, que es el pasar página, borrar la histórica y escribir una inventada en la que Catalunya no tiene problemas nacionales y donde la relación con España debe basarse en no reclamar nada, e ir agachando la cabeza”. Un relato, ironizó, “donde los gobiernos independentistas y todas las movilizaciones de millones y millones de personas cada año provocaron un sufrimiento que ahora ellos, constitucionalistas y monárquicos, han venido a dar por superado”. En este sentido recordó a los dirigentes políticos que han tenido que pasar “entre 3 y 4 años en prisión por delitos inexistentes”, que han “tenido que leer su nombre en dosieres judiciales delirantes”, o que él haya vivido “7 años largos de exilio permanentemente amenazado”. En este punto, recriminó tanto a Illa como a Sánchez que ninguno de ellos quería la ley de amnistía. “La tuvimos que arrancar de sus manos todavía sucias de represión”, culminó.

Albiach exige a Illa destinar 800 millones a vivienda en 2025

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, avisó ayer al president de la Generalitat, Salvador Illa, que si quiere una legislatura larga deberá cumplir con los acuerdos que sellaron. Entre las principales exigencias están la de poner en marcha un régimen sancionador para los incumplimientos en vivienda (al margen de la ley de acompañamiento de presupuestos); destinar unos 800 millones a vivienda a las cuentas de 2025 (y superar los 734 millones previstos en 2024); y duplicar la tasa turística. La dirigente de los Comuns, que descartó entrar en el Executiu de Illa, ve factible que estos acuerdos se cumplan y que haya unos nuevos presupuestos para 2025, pero pidió ir con calma y llegar a “buenos pactos”.

El PSC dejará que ERC se “estabilice” antes de pactar los presupuestos

El PSC está dispuesto a conceder un margen de tiempo para que la nueva dirección de ERC, encabezada por Oriol Junqueras, “se estabilice” al frente de su partido, antes de pactar los presupuestos de la Generalitat para 2025. Así lo señaló ayer la viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret. Consciente de que los republicanos no despejarán su horizonte estratégico hasta que aprueben sus ponencias congresuales en marzo, Moret no quiso marcar un límite temporal para la negociación presupuestaria. “No nos ponemos fechas límite”, dijo la portavoz de los socialistas, que reconoció que “los escenarios son complejos”. En cuanto a la exigencia de Junqueras de que los socialistas cumplan los compromisos alcanzados con ellos para investir a Illa antes de empezar a negociar los nuevos presupuestos, subrayó que ya los están “cumpliendo”, aunque “hay parte de estos acuerdos que son más complejos, como el nuevo modelo de financiación singular, que requiere de unos tempos determinados y unos cambios estructurales muy importantes”. Por eso pidió negociarlos en “paralelo”.