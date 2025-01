El cartel publicitario de Aixeca't per Lleida colgado en una calle de la capital del Segrià en marzo de 2024.Gerard Hoyas

El Govern ha iniciado un procedimiento sancionador contra Ignacio Garriga, líder de Vox en Catalunya, por un tuit donde defendía que Catalunya no sea Marruecos o Argelia e instava a escoger entre "leyes nacionales o leyes islámicas". Adjuntaba una fotografía de un cartel de un nuevo proyecto político, Aixeca't per Lleida, encabezado por Mourad El Boudouhi. Fuentes del Departamento de Igualdad y Feminismo han explicado a la ACN que no hay ninguna sanción impuesta ahora mismo y que Garriga tiene ahora 10 días para presentar alegaciones. La resolución que le ha llegado a Garriga habla "de indicios de infracción administrativa por expresiones que incitan, fomentan o facilitan de alguna manera comportamientos discriminatorios".

Las mismas fuentes han subrayado que a raíz del tuit, El Boudouhi fue increpado por varias personas. Estos hechos se recogieron en un atestado policial, que llegó a la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación, y por eso el Govern ha abierto este proceso sancionador, en virtud de la Ley 19/2020 de igualdad de trato y no discriminación. El procedimiento puede derivar en una sanción por infracción leve, por incitar a la discriminación a una tercera persona.

Garriga ha anunciado que emprenderá acciones legales contra esta "barbaridad". "Los derrotaremos en su intento de silenciarnos", ha añadido, que ha denunciado que lo quieren multar con 900 euros por defender que Catalunya "tiene que seguir siendo Catalunya". Ha asegurado que lo repetirá las veces que hagan falta. "No tenemos por qué aceptar aquellas culturas que atacan la dignidad de las mujeres, que quieren imponernos una ideología político-religiosa y que odian nuestra forma de vivir y relacionarnos", ha dicho.