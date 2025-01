Junts impulsará una ley para desalojar okupas en 48 horas

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Junts registrará una proposición de ley para que el Congreso, a iniciativa del Parlament de Catalunya, modifique la ley para permitir el “desalojo inmediato” de las “okupaciones delincuenciales” en un plazo máximo de 48 horas. Se trata de una de las medidas que el partido ha incluido en un paquete legislativo consensuado en unas jornadas de trabajo en Cardona, donde también se pactó una ley catalana de inmigración por si acaba culminando la delegación integral de competencias en la Generalitat. Sobre las ocupaciones delincuenciales, pedirán que el Parlament inste al Congreso a impulsar la adopción de medidas cautelares de desalojo inmediato en un plazo de 48 horas si lo ordena un juzgado, tal como propone el Colegio de Abogados de Barcelona. “Hay que acabar con esta impunidad que vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos”, aseveró Batet.

La formación explicó que estas acciones y proyectos legislativos que tienen preparados para el primer trimestre de este año deben servir “para hacer frente a la parálisis y debilidad” que, a su juicio, sufre el Govern de Salvador Illa. En este sentido, detalló que el partido también tiene previsto impulsar una ley para minimizar la burocracia y la propuesta para la celebración de un pleno monográfico sobre infraestructuras al ser, a su juicio, el mayor déficit que tiene Catalunya del que responsabilizan a los socialistas. “Illa cree que Catalunya es una simple comunidad autónoma. Y Junts defendemos que es una nación”, concluyó Batet.

El Gobierno perfila el reparto puntual de menores migrantes

El Gobierno central y el de Canarias se dieron ayer 10 días para pactar una fórmula de distribución puntual de menores migrantes no acompañados entre comunidades que, según el Ejecutivo canario, supondría el traslado de unos 4.000 jóvenes desde las islas y de otros 400 desde Ceuta sin cambiar la ley de extranjería. Así lo explicó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras reunirse con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para abordar la viabilidad de la propuesta canaria de acometer este reparto extraordinario mediante un decreto ley. El PP mostró inmediatamente su rechazo al texto propuesto por el Ejecutivo de Canarias al Gobierno central para esta distribución extraordinaria y puntual de menores migrantes entre el resto de las comunidades autónomas, si no incluye financiación y es fruto del consenso. “No conocemos el decreto pero estamos en contra de cualquier reparto no consensuado y que no cuente con dotación presupuestaria adecuada. Si no hay soluciones de largo alcance, habrá un decreto cada año repartiendo por toda España a los menores que llegan a nuestro país a través de mafias”, dijo Alberto Núñez Feijóo.