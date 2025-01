La juez de violencia machista rechaza asumir el caso del hijo de Rivas

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada decidió ayer no aceptar el caso sobre el hijo menor de Juana Rivas, aunque esta decisión no afecta a la medida cautelar dictada por otro juzgado por la que el niño no tiene que volver a Italia con su padre, investigado por violencia de género, y puede quedarse en España con su madre, según explicaron los abogados de Rivas. El juzgado rechazó aceptar la inhibición a su favor acordada en el caso por el de Instrucción 4, que, tras tomar declaración al hijo menor de Rivas decidió, como medida cautelar, que se quedara en España con su madre. A su juicio, no existen “indicios suficientes” de un delito de violencia machista en las denuncias presentadas por Rivas, además, considera que como los hechos de presunto maltrato sucedieron en otro país excede sus competencias. Ante esto, el ministerio de Igualdad aseveró que el Estado debe proteger al menor.