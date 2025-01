Feijóo anima a Junts a apoyar una moción de censura contra Sánchez

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó ayer que está dispuesto a presentar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez para convocar elecciones si cuenta con el apoyo de Junts y después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, respaldara públicamente esta opción. “Si los señores de Junts quieren elecciones y apoyan una moción de censura, tengan la seguridad de que presentaré una moción de censura si tengo los apoyos suficientes para sacarla adelante”, afirmó Feijóo, que previamente argumentó que este escenario es el que necesita España, pero que “faltan votos”. En una entrevista en Onda Cero, el líder de la oposición argumentó que “cabe pedir unas elecciones” ante los “tics antidemocráticos” del Gobierno y la proposición del PSOE para impedir que los partidos ejerzan la acusación popular, que considera inconstitucional y “perfectamente homologable a un régimen dictatorial”. Al ser preguntado si el precio en ese caso sería ir a Bruselas a ver al expresident Carles Puigdemont, Feijóo señaló que esa “condición me parecería inverosímil” y afirmó que en todo caso el líder de Junts deberá decidir si sigue apoyando a Sánchez cuando le ha “engañado” con la amnistía y “le impidió Gobernar en Barcelona”.

Por ahora los de Junts no se han pronunciado sobre la petición de los populares, y se han limitado a exigir al Ejecutivo central avances en los acuerdos de investidura y la admisión a trámite de la cuestión de confianza a Sánchez. Para ver qué pasos tomar a partir de ahora, Puigdemont ha convocado a la cúpula del partido el viernes en Bruselas para analizar la decisión que tome el jueves la Mesa del Congreso sobre la cuestión de confianza, cuya admisión o no a trámite fue pospuesta por el PSOE y Sumar el pasado mes de diciembre, cuando el secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, aseguró que “se están negociando cosas” y pidió al PSOE una “amnistía política” para Puigdemont. El pasado diciembre, en una entrevista en TV3, el líder de los juntistas avisó al PSOE de que no tramitar la iniciativa tendría “consecuencias irreversibles”. En este sentido, alertó de que “si no cambian mucho las cosas”, no podrán “seguir apoyándolos”.