El Gobierno, decidido a tumbar la cuestión de confianza que pide Junts al verla injustificada

El Gobierno va a tumbar la propuesta de Junts para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza en el Congreso, una decisión que está en manos de la Mesa de la Cámara Baja que se pronunciará al respecto mañana jueves. Moncloa se muestran en contra de que la Mesa -con mayoría de PSOE y Sumar- admita la tramitación de esta propuesta, considera que el debate no tiene sentido e insiste en que la prerrogativa para presentar una moción de confianza la tiene en exclusiva el presidente del Gobierno, según la ministra portavoz, Pilar Alegría. Algunas fuentes de Moncloa ven más que probable que la propuesta de Junts no siga adelante.

Sin embargo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, avisó ayer al PSOE de que tomarán decisiones que “no gustarán” si se oponen a tramitar la iniciativa para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. ”Si no lo tramitan significa que no se ven capaces de restablecer la confianza. Si no cumplen y no se ven capaces de restablecer esta confianza hay que tomar decisiones que le puedo asegurar que no gustarán al PSOE”, defendió durante su intervención en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, acompañado del presidente del Parlament, Josep Rull; la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, y el expresidente de la Generalitat Artur Mas. Carles Puigdemont ha convocado a la cúpula del partido el viernes y puede ser entonces cuando se haga pública la respuesta de Junts a la previsible negativa a la moción de confianza.

Sánchez dice que su reconocimiento en la UE es una de las “prioridades políticas” de este año

Preguntado por la moción de confianza, el líder de ERC, Oriol Junqueras, considera que el hecho de que se admita “tampoco aporta nada. Por tanto, si no ayuda en nada, quizás no hace falta”.

Entretanto, las fuentes consultadas de Moncloa afirman ser conscientes de que la negativa a cumplir esta exigencia de los de Puigdemont puede significar que no apoyen los Presupuestos Generales del Estado para 2025, cuyo apoyo es fundamental para sacarlos adelante. Insisten en que quieren presupuestos pero que se puede gobernar con cuentas prorrogadas.

En un acto con los nuevos embajadores, Pedro Sánchez dejó claro, como hizo la víspera el ministro de Exteriores, que el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como oficiales de la UE “seguirá siendo una de nuestras principales prioridades políticas” en 2025.

Jordi Turull tilda de broma macabra una censura junto con el PP y Vox

El secretario general de Junts, Jordi Turull, respondió ayer a la pregunta de si están dispuestos a apoyar una posible moción de censura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra Pedro Sánchez con el apoyo de Vox, lo descartó tajante. “Si alguien con el que tienes un acuerdo ya has perdido la confianza, imagina con alguien con el que no tienes ningún tipo de acuerdo y que por la mañana te pide que le ayudes y por la tarde te quieren en prisión”. Así, dejó claro que ni se han planteado esta cuestión, y sobre Vox añadió que sería una “broma macabra” tras constatar que han estado en todas las acusaciones populares contra ellos.Mientras el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se dirigió en un acto público a PNV y Junts y les dijo que ahora deberían apoyar “cualquier moción de censura” si “quieren ser coherentes”.